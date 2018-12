Norge rundspilte Sverige

Lunken mottagelse for Alan Walkers albumdebut

Sverige – Norge 29–38

Foran snaut 9000 tilskuerne i storarenaen i Bercy fortsatte Norge med sitt gode spill fra hovedrunden.

Det norske laget gikk fra 10–10 til 17–10 på fem rallyminutter i 1.-omgangen. Da slo den svenske treneren Henrik Signell til slutt så hardt i timeout-knappen at apparatet holdt på å knele.

Han hadde sett sitt lag bli helt rundspilt av keeper Silje Solberg (kom inn etter et snaut kvarter) og norske kontringer.

Søndag går EM-finalen i Paris. For første gang siden 2000 er Norge ikke med i gullkampen.

Til VM neste år er sannsynligvis Nora Mørk tilbake for Norge. Det kan også keeper Kari Aalvik Grimsbø være. Det samme gjelder Amanda Kurtovic og Stine Skogrand.

– Gjengen har samlet seg godt (etter at semifinalen røk, jou.anm.). Vi var fast bestemte på å avslutte med seier, slik at vi kunne gå herfra med verdighet, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson etter seieren mot Sverige.

To kostbare bommer

2018 ble året der både kvinne- og herrelandslaget ødela sine medaljemuligheter i åpningskampen i EM. Gutta hadde Frankrike helt på gaffelen i Kroatia, men tapte 31–32.

Jentene spilte en meget svak kamp og falt med 32–33 for Tyskland. Der gjorde lagledelsen taktiske valg som trolig fratok Norge seieren. Med tap også mot Romania, gikk Norge inn i hovedrunden med null poeng. Det gjorde avansement til semifinale vanskelig.

– Jeg er fornøyd med fem av syv kamper. Åpningskampen (mot Tyskland) er jeg ikke fornøyd med. Den kostet oss semifinalen. Tapet mot Romania er noe som alltids kan skje, sa Hergeirsson etter Sverige-kampen.

Hergeirsson sa at noe av EM-skuffelsen kan skyldes skadene som rammet norske spillere før mesterskapet. Nora Mørk mistet hele mesterskapet, mens søsteren, Thea, ble skadet mot Tsjekkia tidlig i mesterskapet.

– Alle lag må samspilles. Vi fikk en del utfordringer inn mot mesterskapet. Det gikk en del tid til å finne ut av det. Det kostet oss, sa Hergeirsson.

Slo til

Håndballjentene spiller sitt neste mesterskap (VM) i Japan om et snaut år. Det er også sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til 2020-OL i samme land. Det kan skje via verdensmesterskapet neste år eller i OL-kvalifiseringen i mars 2020.

Henny Reistad er et sikkert kort hele veien om hun unngår skader. 19-åringen har fått sitt internasjonale gjennombrudd i EM.

