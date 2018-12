Norge-talent rørte Frode Kyvåg: – Jeg har ikke sett på maken

Det kinesiske selskapets kronprinsesse ble arrestert. Nå skjelver markedene i frykt for at handelskrigen skal bli verre

Her er sporene etter Odin

To trøndere til Idol-finalen - Jeg er så motivert til å jobbe hardt med musikken

Trondheims superstjerne: - Jeg kan fint gå på gata her, uten å bli gjenkjent

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Saken oppdateres.

UNGARN-NORGE 24–38

NANCY/OSLO: Etter en rufsete innledning på EM kom Norge tilbake på vinnersporet fredag kveld. Den suverene 38–24-seieren over Ungarn holder semifinalehåpet i live.

Allerede fra start var det tydelig at noe hadde skjedd med det norske laget. Forsvarsspillet var intenst. Kontringsspillet var nådeløst.

Den fremste eksponenten var kanskje Malin Aune (23). Vipers-spilleren scoret tre av Norges 19 mål før pause, men det fortalte ikke hele bildet.

– Jeg har ikke sett maken til forsvarsspill, sa ekspert Frode Kyvåg i TV3s sending - i henvisning til Aune.

– Hun vinner alle returballer, hun. Også har hun et skudd som har utviklet seg til et av verdens beste. Jeg har tårer i øynene, fortsatte Kyvåg.

HAR DU LEST DETTE INTERVJUET? Landslagslegenden åpner opp om dramatisk møte med Marit Breivik: «Dette finner jeg meg ikke i».

– Jeg er forelsket

Og tårene var ikke bare noe Kyvåg sa. TV-bildene viste at håndballprofilen var blank i øynene.

Aune dukket selv opp i TV3-studio etter kampen. Da gjentok Kyvåg rosen.

– Jeg blir nesten rørt selv. Det er veldig hyggelig å høre. Tusen takk, svarte Aune.

Da Aune var et stort talent i Oppsal, pleide Kyvåg å reise for å se henne i aksjon. Han er mildt sagt begeistret for 23-åringens håndballferdigheter.

– Jeg er forelsket i Malin Aune. Hun er bare en drøm, sier Kyvåg, som trente landslaget på 70-tallet, til Aftenposten.

Malin Aune gikk fra Oppsal til Vipers i 2017. Der håper Kyvåg at hun blir værende. Men 23-åringens spill har også blitt lagt merke til i utlandet. Og spillet i EM skremmer neppe bort beilerne.

– I EM har Malin holdt det høye nivået hun har hatt i klubblaget sitt Vipers i hele høst, sier TV 2-eksperten Harald Bredeli.

– Det er på et høyt internasjonalt nivå. Sammen med Heidi Løke har hun vært Norges beste spiller i EM. I de kampene der Norge ikke har gjort det så bra, har hun likevel vært veldig god, sier Bredeli.

FIKK DU MED DEG DETTE? Dansk ekspert koser seg med norsk mageplask: – Befriende

Utklassing

I kampen mot Ungarn var det flere på det norske laget som meldte seg på. Det var også nødvendig. Alt annet enn seier ville knust Norges medaljehåp.

I sluttsekundene av første omgang rakk Stine Bredal Oftedal akkurat å sette inn 19-12-målet. Da gliste hun fra øre til øre etterpå.

– Stine er giganten utpå her. Hun har full kontroll på alt som skjer utpå her, sa tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen, som er på plass i Frankrike.

Kaptein Oftedal trakk i trådene da Norge fjernet all tvil utover i annen omgang.

– Det var kjempeviktig. Jeg føler hjernen min har jobbet skikkelig mye. Dette var fryktelig godt, sier Oftedal, som ble kåret til banens beste, til TV3 etter kampen.

Til slutt ble det en håndballmassakre her i Nancy. «Noen har gitt Ungarn en tråsykkel, mens Norge har en racersykkel», sa Patrick Rowlands i NRKs radiosending.

Til slutt ga ikke de norske jentene seg før de hadde scoret 38 mål. Ingen lag har scoret flere ganger i én kamp i dette mesterskapet.

Dermed tar det norske laget helg med god samvittighet. Tirsdag er det imidlertid klart for storkamp: Norge mot Nederland. Det blir også en kamp Norge må vinne.

– Vi må nok opp noen hakk. Vi trenger nok så gode målvakter som vi hadde i dag, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV3.

KAMPFAKTA: UNGARN-NORGE

Ungarn – Norge 25-38 (12-19)

Palais des sports Jean Weille

Ca. 4000 tilskuere

Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg - Henny Ella Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen 2, Veronica Kristiansen 4, Heidi Løke 7, Silje Waade, Stine Bredal Oftedal 6, Malin Aune 3, Kari Brattset 1, Linn Jørum Sulland 5, Sanna Solberg, Camilla Herrem 6, Marta Tomac , Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Ingstad.

Toppscorer Ungarn: Gabriella Toth 6.

Utvisninger: Ungarn 4 x 2 min., Norge 5 x 2 min.

Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldahl Hansen, Danmark.

Norge møter Nederland og Spania neste uke.

(©NTB)