Norge tapte EM-drama: – Det er ufattelig tungt

Frankrike-Norge 32–31

POREC: – Det er ufattelig tungt.

Det sa Norges toppscorer Kent Robin Tønnesen (7 mål) til TV3 like etter at Norge hadde tapt håndballdramaet mot Frankrike.

Norge fulgte de regjerende verdensmesterne til døren, men det sto 32–31 på måltavlen ved sluttsignalet.

– Det var tungt. Vi fikk kampen i det sporet vi ønsket. Vi bommet på noen helt klare sjanser og gjorde noen tekniske feil som vi blir straffet noe vanvittig for, sier landslagstrener Christian Berge til TV3.

Trener Berge forteller at han må se kampen på video før han gå mer i detalj om hva som gikk galt.

– Vi må se på prestasjonen, ikke bare på resultatet. Det er mye å bygge videre på, sier Berge.

Tomålsledelse til pause

Kent Robin Tønnesen åpnet ballet med å hamre Norge i ledelsen, men det var det var franskmennene som raskt festet grepet i starten av kampen.

Både på 5–2 og 8–5 ledet de tre mål, men etter hvert klarte nordmennene å ta over føringen. Anført av en veldig opplagt Tønnesen (fem mål i første omgang) utlignet Norge til 8–8.

Lagene fulgte hverandre til 11-11, før de røde klarte å feste overtaket med en tomålsledelse. Det skjedde ikke minst takket være en meget opplagt Torbjørn Bergerud i det norske målet.

Keeperen frustrerte superstjernen Nikola Karabatic og hans lagkamerater med en rekke gode redninger.

Omgangens høydepunkt serverte Kristian Bjørnsen og Sander Sagosen da sistnevnte fløy inn 16-13-ledelse halvannet minutt før pause.

Et fransk straffekast i sluttsekundet sørget for at lagene gikk i garderoben med en norsk 17-15-ledelse.

Kunne skaffet firemålsledelse

Tidlig i den andre omgangen klarte Norge å etablere en tremålsledelse, en de også klarte å forsvare hver gang motstanderen reduserte den.

Etter 11 minutter hadde Sagosen muligheten til å gi Norge den første firemålsledelsen i kampen, men han satte straffekastet rett i magen på den franske målvakten.

Fire minutter senere hadde franskmennene krøpet helt opp i ryggen på Norge (23–24), etter flere norske bomskudd.

Norge klarte imidlertid å opparbeide seg en tremålsledelse igjen (27–24), men da åtte minutter var igjen å spille sto det 27–27.

Sprakk på slutten

Det ble en høydramatisk avslutning på kampen. Lagene fulgte hverandre som skygger til 30–30.

Da startet plutselig begge lag å bomme igjen og fikk hver sin to minutters utvisning.

Med halvannet minutt igjen på klokken tok franskmennene ledelsen for første gang siden midt i den første omgangen.

Kristian Bjørnsen utlignet til 31–31, men nok et fransk mål gjorde at Norge tok timeout ett mål under med 14 sekunder igjen å spille.

Det endte med at Gøran Johannessen ble lagt i bakken av Karabatic da to sekunder gjensto.

Johannessen avsluttet også etter frikastet, men ballen gikk i den franske muren.

Dermed ble det en tung EM-start for Norge.