Norge til VM-finale etter drømmekamp

Saken oppdateres.

TYSKLAND-NORGE 25–31

HAMBURG: - Nei, nå blir jeg rørt, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund da finaleplassen var i boks.

I en særdeles intens semifinale, førte Norge med noen få mål gjennom de siste 40 minuttene.

Og til slutt kunne Christian Berge og hans menn slippe jubelen så til de grader løs.

For nå blir det VM-finale for andre gang på rad - denne gangen foran 15 000 tilskuere i Boxen i Herning - mot Danmark.

Se igjen de magiske sluttsekundene i videovinduet øverst i saken!

- Jeg er glad – vanvittig glad. Jeg orker ikke begynne noen analyse nå, sa Berge til TV3 etter triumfen.

Men det ble plutselig fryktelig spennende på tampen. For Norges ledelse gikk fra 27–22 til 27–25, men da Sander Sagosen kriget inn en ny tremålsledelse med to minutter igjen å spille, var det avgjort.

Et skår i gleden er det at Magnus Abelvik Rød måtte støttes av banen like før full tid, med en skade som så skikkelig vond ut.

- Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Vi får ta det med de medisinske. Jeg har ikke peiling, sa Rød til TV3 på spørsmål om han kan spille finalen.

Høy temperatur

Det kokte godt inne i Barclaycard Arena i Hamburg lenge før kampstart. De 12500 setene var fylt til randen, de tyske flaggene myldret - og nær sagt alle som en var med på allsang til klassikeren YMCA ti minutter før kampstart.

Da ble det plutselig en bitteliten pause i festen. Men bare mens den tsjekkiske dommerduoen og kampdelegatene entret arenaen. For da de norske spillerne ble ropt inn, var det tilbake til taktfast klapping.

Og da det tyske laget kom inn, var det såvidt tilskuerne ikke gikk av hengslene. Og slik virket de bestemt på å holde det - og lystret lydig da de tyske spillerne ba om enda mer trøkk fra tribunene.

– Vi snakket om lydnivået i Herning, men dette her er enda et decibelnivå opp, sa Viasat-kommentator Daniel Höglund tidlig i kampen.

Solid forsvarsspill

Og da Magnus Rød Abelvik sendte Norge opp i 4–3 etter at Tyskland var foran med 3–1, ble det med ett vesentlig mer tyst.

Hjemmelaget var små favoritter på forhånd, og lagene fulgte hverandre tett i åpningen, og ingen av lagene klarte å komme seg mer enn to mål foran de første tjue minuttene.

Men Tysklands trener så seg likevel nødt til å ta timeout da Norge - i spill fem mot fem - kontret inn 11–9 sju minutter før pause.

Der og da sa landslagssjef Christian Berge seg veldig fornøyd med det norske forsvarsspillet.

Haglet utvisninger

Tyskerne spilte knalltøft - tidvis godt over grensen - og da Uwe Gensheimer dyttet Sander Sagosen overende på en kontring fem minutter før pause, tente det virkelig til for den norske stjernen, som måtte roes ned av lagkameratene sine.

Og da rente det på med utvisninger. Tyskland fikk nok en like etter, mens Petter Øverby og Magnus Gullerud pådro seg hver sin i det påfølgende tyske angrepet. Plutselig var det riktig mye plass ute på gulvet.

Norge holdt seg et lite skritt foran hele tiden, og like før halvtid ble Bjarte Myrhol lagt ned i feltet og fikk straffe. Meldingene haglet frem og tilbake mellom den norske strekspilleren og de tyske spillerne, Matthias Musche så ut til å forsøke en solid utpsyking av Magnus Jøndal da Norges sikreste straffeskytter gikk frem for å ta straffen.

Jøndal lot seg ikke affisere, og sikret at Norge kunne gå til pause med ledelsen 14–12.

Rød av banen

Tidlig i den andre omgangen måtte Magnus Abelvik Rød, som hadde strålende første tredve minutter, av banen.

Ifølge TV 3s reporter på indre bane, ropte høyrebacken at det var snakk om en lårhøne, og 21-åringen gikk bort fra baneområdet med det medisinske støtteapparatet. Viasats kommentatorteam Høglund og Kristian Kjelling var bekymret for at det var det siste han fikk spilt i semifinalen, men få minutter senere var skytteren tilbake på benken - klar til dyst.

I mellomtiden økte det norske forspranget på banen, og åtte minutter ut i omgangen var ledelsen 20–16 favør det norske mannskapet.

I en sydende arena i Hamburg var Norge hele tiden to-tre scoringer foran, akkurat som i EM-semifinalen mot samme nasjon i Krakow i 2016. Da kom tyskerne tilbake på tampen og sikret seg ekstraomganger, ekstraomganger de vant - før de siden ble europamestere.

På forhånd varslet Sagosen revansje for den store nedturen fra tre år tilbake, og da Magnus Abelvik Rød hamret inn 26–22 med under åtte minutter igjen å spille, så det veldig lyst ut med tanke på norsk finaleplass.

Det holdt hele veien inn, og nå er Norge klare for drømmefinalen mot Danmark i Herning søndag.