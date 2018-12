Norge-treneren med klar tale: – Nå må vi våkne til liv

Tre får stryk. Her er eliteserietrenernes karakterbok.

Se de dramatiske sluttminuttene i videovinduet over.

Norge-Tyskland 32–33

BREST: – En typisk åpningskamp. Den var rufsete og nervøs. Jeg har vært med på å tape slike kamper før. Det er ikke morsomt, sa kaptein Stine Bredal Oftedal etter tapet mot Tyskland.

Da hadde tyskerne jublet i ring på banen, de norske tok seg til hodet. Hva skjedde egentlig?

De regjerende europamestrene møtte sitt eget våpen. De ble løpt i senk, og var ikke våkne da motstanderne kom med fullt trykk fremover.

Likevel - de norske forlot ikke Brest Arena uten håp. Trener Thorir Hergeirsson sa det slik:

– Nå må vi ta på arbeidshanskene før mandagens kamp mot Tsjekkia. Jeg følte at vi brukte to gir, og har minst to gir til å gå på.

Et siste forsøk

Da Marit Røsberg Jacobsen gjorde et fortvilet forsøk på å score fra vingen i kampens siste sekunder, og ikke klarte det, var løpet kjørt. Norge maktet aldri å få forsvaret sitt til å henge sammen, og det virket som om de ble tatt på sengen da tyskerne satte opp sitt rekordtempo fra start.

– Vi var forberedt, mener kapteinen, som likevel måtte konstatere at tyskerne kom som en virvelvind.

Åtte kontringer i første omgang, og de var lynraske på avkast. Så fort Norge hadde scoret, svarte tyskerne.

– Mange har mye å gå på. Jeg tipper at vi bare hadde en tredjedel av de bruddene vi skal ha, sier trener Hergeirsson.

Han tenker på at det norske forsvaret skal ta motstanderne tøffere i forsvar, og bryte opp deres angrepsspill. Han og mannskapet får mye å jobbe med fremover.

– Jeg tipper at de har mange av svarene selv, sier islendingen om spillerne sine. Det var ikke noen tvil om hva som sviktet.

Islendingen var ikke deppet, fordi han vet at Oftedal & co. kan så mye bedre.

Heidi Løke uttrykte det slik:

– Vi må opp i ringene.

Hun var som vanlig en bidragsyter bare hun fikk ballen inne på streken. Men utover i andre omgang ble det færre slike muligheter.

– Vi må våkne

Målvaktene lever og ånder med forsvaret sitt, og siden det ikke fungerte, kom heller ikke Silje Solberg og Katrine Lunde opp mot sitt beste.

– Vi fikk en ordentlig smell. Nå må vi våkne til liv, kommer det fra keepertrener Mats Olsson.

Han så at Solberg hadde noen viktige redninger, også på straffekast, men uten særlig hjelp fra sine egne, kunne hun ikke utrette mirakler. Lunde fikk prøve seg, men heller ikke hun var på høyden.

Store utskiftninger

Alvoret kom fort til det norske VM-laget, som mangler både Nora Mørk, Amalie Kurtovic, Stine Skogrand og Camilla Herrem fra siste mesterskap.

Herrem ble vraket, og hadde det nervøst på hjemmebane.

– Jeg hadde makspuls de to siste minuttene, sier hun.

Veteranen synes at de norske spillerne hadde problem med å vinne duellene i forsvar, løpe hjem og tette rommet mellom ener og toer i forsvar. Der fant tyskerne luker.

Herrem tror absolutt at det skal være mulig å komme seg til neste kamp. Også hun husker tamme åpningskamper, som likevel ar ført noe godt med seg til slutt. Det ble i alle fall en realitetssjekk for Norge.

– Vi scoret jo mer enn nok mål. Det er bare det at vi slipper inn 32. Jeg kan ikke huske siste gang vi gjorde det, kommenterer Bredal Oftedal.

Emilie Hegh Arntzen hadde en periode midt i første omgang da hun var en skuddmaskin.

– Jeg kjenner tyskernes målvakt godt, og hun kjenner meg. Derfor måtte jeg variere, sier Vipers-spilleren om målvakten som står for Bietigheim. De spilte kristiansanderne uavgjort og vant mot i Champions League.

– Nå må vi bare samle oss og få bort skuffelsen, sier hun.

De 10 siste kampene mot Tyskland: Norge-Tyskland 2018: 32–33 2016: 35–28 2015: 22–28 2011: 28–31 2011: 25–13 2011: 25–13 2011: 27–23 2009: 26–25 2008: 35–26 2007: 33–30

Mange fulgte med kampen hjemmefra. Tidligere Larvik-trener Tor Odvar Moen mener at Norge har lidd fordi det er blitt store utskiftninger i laget. Og han syntes Norges returløp var under pari.

Moen er i dag trener i ungarske Siofok, der Silje Solberg står i mål. Hun har hatt en super høst og kunne dra til EM sammen med syv lagvenninner.