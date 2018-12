Ekspert med tirade etter Norges EM-exit: – De gjør absolutt alt galt

RBK-svensken om Northug: – Vil nesten si jeg hater ham, for han slår alltid svenskene

Saken oppdateres.

NEDERLAND-TYSKLAND 26–21

NANCY: Etter å ha beseiret Spania 33–26 tidligere onsdag, trengte Norge hjelp fra Tyskland. Men tyskerne tapte 21–26 for Nederland i kveldskampen.

Dermed er Norge ute av EM. Etter kampen fyrte TV3-ekspert Frode Kyvåg løs mot Tysklands innsats.

– Jeg er ikke bare overrasket. Jeg er nesten litt sjokkert. Det Tyskland fremstår som i dag, er et lag fra annendivisjon i Norge. De gjør absolutt alt galt. Det er et lag som først og fremst har distanseskyttere, som i dag ikke turte å skyte et eneste skudd fra distanse, sier Kyvåg.

Peker på avgjørende feil: – Det var bom

Det er 18 år siden sist Norge endte håndball-EM uten medalje. I 2000 ble det sjetteplass under EM i Romania. Nå skal Norge spille plasseringskamp om femteplassen mot Sverige fredag. Nederland får følge av Romania ut av Norges gruppe.

– Det er en kjempeskuffelse sportslig for Norge, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

Tyskland var sjanseløse i Nancy onsdag. Det virket som en evighet siden Norge begynte EM med å tape 32–33 for nettopp Tyskland.

Bent Svele mener det tapet ble skjebnesvangert for Norge.

– Hva ble gjort feil?

– Litt av feilen var at Norge bare var halvveis inn i det. De skulle ha i gang mange spillere. De trodde kanskje at de var bedre enn de var, sier Svele.

Geir Oustorp, ekspertkommentator i TV3, er enig. Han mener det norske laget løste åpningskampen feil og at det til slutt ble avgjørende.

– Norge har bare seg selv å takke. Alle kampene teller i et mesterskap. Det ble feil i den første kampen mot Tyskland. Da tenker jeg på måten man gjorde det på der, ved å være solidariske og la alle få spille. Man trodde at det skulle ordne seg selv. Det var bom.

I et møte med norsk presse etter Nederland-Tyskland-kamp ville ikke landslagstrener Thorir Hergeirsson gå nærmere inn på hva som gikk galt i åpningskampen mot Tyskland.

I ekstase

Norge tapte også den tredje kampen mot Ungarn. Da hjalp det ikke at det norske laget slo tilbake med tre strake seire i mellomspillet.

Mange resultater har gått Norges vei. Men Nederland-Tyskland ble én kamp for mye. Norge kunne også gått videre dersom Ungarn hadde vunnet med ett mål mer mot Romania tidligere onsdag.

– Vi tapte dette i kampen mot Tyskland, da vi tapte med ett mål. Det er der drømmen ryker egentlig. Vi kan ikke skylde på Ungarn, sier Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson.

– Hva tenker du om at dere er ett mål unna semifinale?

– Det er ikke marginer. Det var ikke godt nok til å nå semifinale. Jeg vil ikke bruke marginer som et ord på det.

Dermed er Nederland klare for semifinale, sammen med Romania, Frankrike og Russland.

Nederland-trener Helle Thomsen, som også er trener i Molde Håndballklubb, klemte alle spillerne i ekstase. Nå har nederlenderne en gyllen sjanse til å endelig vinne et mesterskap - med marerittmotstanderen Norge ute.