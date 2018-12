Ellevilt håndballdrama: Ett Ungarn-mål til hadde sendt Norge videre

En telefonsamtale gjorde at landslagstreneren forsto at det gikk mot slutten for Northug

Saken oppdateres.

UNGARN-ROMANIA 31–29

NANCY/OSLO: Norge tente håpet om videre EM-spill med seier over Spania tidligere onsdag. Men i den påfølgende kampen her i Nancy kunne Romania knuse Norges håp – ved å slå Ungarn og gå opp til åtte poeng.

De norske jentene dro hjem på hotellet.De av dem som turte å se på, fikk se et ellevilt håndballdrama. Til slutt vant Ungarn 31–29 over Romania.

Hadde Ungarn scoret ett mål til, hadde Norge allerede vært videre. Men siden Ungarn vant med bare to mål, holder det ikke helt for Norge. Nå må også Tyskland slå Nederland, i kampen som begynner klokken 21, for at Norge skal nå semifinalen.

Stygg skade på stjerne

Det var Romania som dominerte store deler av førsteomgangen. Men etter pause endret kampen seg radikalt.

Ungarn-målvakt Éva Kiss var i det umulige hjørnet. Plutselig kjempet Ungarn seg opp i en femmålsledelse.

«Hvis dette går, skal vi spise gulasj resten av året», utbrøt TV3-kommentator Daniel Høglund – i henvisning til den ungarske gryteretten gulasj.

Så stoppet det opp. Romania kom tilbake - anført av den brennhete stjernen Cristina Neagu. Men så, åtte og et halvt minutt før slutt, gikk Neagu ned for telling med det som så ut som en korsbåndsskade. Neagu hylte av smerte. Lagvenninner gråt på benken.

– Det er naturlig når man får en skade på en sånn viktig spiller, at det går sjokkbølger gjennom mannskapet, sa TV3s ekspertkommentator Geir Oustorp.

Neagus skade kom rett etter at hun hadde redusert til 27–26. Men uten stjernen begynte rumenerne å slite. Ungarerne var sterkest på slutten. Etter at Nadine Schatzl scoret 31–29-målet tre minutter før slutt, var det ingen vei tilbake for Romania.

Dermed må de norske håndballjentene holde pusten noen timer til.