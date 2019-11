Norges beste klubb får med flest spillere til VM. Én plass skaper litt hodebry i VM-troppen.

I 22 år har de drevet en av Trøndelags fremste destinasjoner. Nå er det slutt, men ingen er klare til å ta over

Mesterskapet for kvinner foregår i Japan, samme land som et halvt år senere skal arrangere OL. Der er Norge foreløpig ikke kvalifisert. VM-gull gir en slik plass, men mest sannsynlig blir det OL-kvalifisering til våren.

De syv beste lagene i VM blir med i OL-kvalifisering til våren. Japan er allerede inne som OL-vert.

Med tanke på VM-laget prøvde landslagstrener Thorir Hergeirsson og hans team flere spillere i den siste turneringen i Stavanger i september.

De fleste i den troppen blir med til VM. Nybakt mor Stine Skogrand kan komme inn fra sidelinjen.

Bergenseren, bosatt i Danmark, er én av mulige kandidater på høyre bakspillerplass, der Nora Mørk og Amanda Kurtovic herjet tidligere.

Mørk trener seg tilbake etter operasjon. Kurtovic er i gang igjen etter korsbåndskade, men VM kommer for tidlig.

– Stine har prestert godt og bør være hyperaktuell for troppen, sier ekspertkommentator Ole Erevik, som skal til VM for rettighetshaver TV3 (NENT Group).

VM i Japan Norge spiller i Kumamoto Første kamp går mot Cuba 30. november. Ellers i denne gruppen er Angola, Serbia, Slovenia og Nederland. De tre beste lagene går videre til hovedrunden. Norge spiller treningskamper mot Sverige og Slovenia i Japan før VM. Finalen foregår 15. desember.

Har god erfaring med ferske mødre

Erevik, tidligere landslagsmålvakt, bor i Danmark, der Stine Skogrand spiller for Herning-Ikast.

Skogrand var tilbake på banen 26. august, tre måneder etter at hun fikk en sønn. Hergeirsson har hele tiden vært bevisst på at ikke noe skal forseres etter en fødsel. Derfor tok han henne ikke med til turneringen i Stavanger. Han ville at hun skulle bli vant til sin nye livssituasjon.

Samtidig har han fulgt utviklingen tett og sett at hun leverer godt på banen. 26-åringen scoret for eksempel seks mål og ble toppscorer sammen med Jeanett Kristiansen da laget for kort tid siden tapte en seriekamp mot Esbjerg, som har seks norske spillere på laget.

Skogrand sier ja takk til VM-plass hvis hun får tilbudet. Det er ingen tvil om at Norge trenger sterke spillere bak som er venstrehendte.

Erevik mener at nettopp høyre bakspillerplass kan oppleves som et svakt ledd i kjeden. Samtidig vet han at nye spillere som får sjansen, vokser inn i rollen. Han trekker frem Moa Høgdahl som en annen spiller som er aktuell med sin venstrearm. Silje Waage blir i alle fall med.

Vipers i føringen

Det som er sikkert, er at trener Ole Gustav Gjekstad i Vipers Kristiansand får med minst fem, muligens seks, spillere på landslaget. De som er sikre er Heidi Løke, Emilie Hegh Arntzen, Marta Tomac, Malin Aune og Silje Waade.

Trolig velger landslagstrener Thorir Hergeirsson å ta med flere enn de 16 som er med i en mesterskapstropp. Tallet ender fort på 19 spillere. Det betyr at Andrea A. Pedersen fra Vipers kan bli den tredje målvakten i troppen, men som reserve.

Det er vanskeligere å hente ned spillere til VM-byen Kumamoto hvis noe skulle skje i form av skader og sykdom, enn det var da EM ble arrangert i Frankrike i fjor. Da ble Thea Mørk skadet tidlig i turneringen. Camilla Herrem ble hasteinnkalt.

Ikke noe er umulig

Siden EM i fjor er spillere som Katrine Lunde, Veronica Kristiansen og Henny Reistad borte.

Kjerstin Boge Solås er også utenfor på grunn av skade. Bent Svele, håndballekspert i TV 2, mener at det er en svekket tropp som drar til VM. Samtidig trekker han frem at Norge fremdeles har et godt lag som må ha semifinale som mål.

– Kanskje er ikke Norge like klar gullfavoritt som mange ganger tidligere, men det er heller ikke slik at den gjeveste medaljen er noen umulighet. Alt annet enn semifinale vil være en skuffelse, men det er noen spenningsmomenter.

Svele har så absolutt lagt merke til en strålende Skogrand i Danmark.

– Jeanett Kristiansen har også vært svært god i store deler av sesongen, men jeg er ikke like sikker på at hun kommer med.