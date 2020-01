Johannessen slår tilbake mot kritikerne etter den skjebnesvangre bommen

Her tester BMW sin nye el-SUV i Trøndelag

To vogntog står fast

Trønder fikk verdenscupdebuten for Belgia

Tomannsbolig i Kjerkvegen solgt for 3,3 millioner kroner

Saken oppdateres.

Norge-Kroatia 28–29 (etter fire ekstraomganger)

STOCKHOLM: Hvor dramatisk kan idrett bli? Hvor mye kreves det for å ta seg til tidenes første EM-finale i håndball?

Søndag kveld holdt det ikke med to intensive halvtimer. To ekstraomganger var ikke nok. Det måtte fire til for å skille Norge og Kroatia.

Med 15 sekunder igjen, etter 79 minutter og 45 sekunder intensiv håndball, sendte Gøran Johannessen av gårde et skudd som traff innsiden av den kroatiske stolpen. Kroatene rakk et siste angrep, og med to sekunder igjen satte Zeljko Musa nådestøtet i den norske finaledrømmen.

Etter kampen sa TV3-ekspert Ole Erevik at Johannessen aldri skulle skutt med så mange sekunder igjen. Petter Øverby, Norges strekspiller, antydet det samme i intervjusonen. Han mente Norge burde holdt ballen i laget i noen flere sekunder, slik at det ville bli umulig for Kroatia å score.

Mannen som fyrte av gårde forsøket, og som med noen centimeter ekstra på sin side ville blitt den store helten, står helt og fullt på at det var rett å skyte.

– Det var åtte sekunder (sic) igjen og jeg har en kjempemulighet. Det er et skudd jeg tar ti av ti ganger, og det er et skudd jeg kommer til å ta ti av ti ganger i fremtiden også, sa han etter kampen.

Johannessen pekte også på at dommeren akkurat hadde tatt hånden i været for å advare mot passivt spill. Dermed kunne Norge ikke spilt mer enn seks pasninger.

– Du ser heller ikke klokken. Så hvis du skal sitte og vurdere tiden i forhold til mulighetene du får, da blir det fort teknisk feil og du surrer det vekk. Jeg står på det, sa han.

Trener Christian Berge ville heller ikke kritisere playmakeren sin, som scoret på fire av seks forsøk.

– Var det riktig å skyte?

– Jeg har fått det spørsmålet av alle. Det var lenge siden det dukket opp en så god sjanse som han fikk der. Med det ekstremskuddet han har, så hadde han min tillatelse til å skyte, sa Berge etter kampen.

Det var naturligvis en skuffet norsk gjeng som møtte pressen etter kampen.

– Det var drømmen vår å vinne dette mesterskapet. Nå er den knust. Vi hadde fortjent bedre, sa kaptein Kristian Bjørnsen.

Lagene fulgte hverandre jevnt gjennom 80 minutter. Det var Kroatia som stort sett ledet, men om noen kom foran slo stort sett alltid den andre tilbake.

Norge ledet med ett mål da det var to sekunder igjen av den andre ekstraomgangen. Dommeren pekte imidlertid på straffemerket, og fra syv meter var Domagoj Duvnjak sikker.

I den fjerde og siste ekstraomgangen var det kanskje nervene som tok overhånd. Det ble iallfall bom, bom og bom for begge lag. Det første, og avgjørende målet, kom da det var to sekunder igjen.

– Folk er slitne og helt på stålet. Så er det også vanskelig å sette inn noen som ikke har kjent på temperaturen og på hvordan kampen er, forklarte Berge.

Johannessen var inne på det samme. Han innser at det tok noen dumme valg underveis.

– Det er vanskelig å vurdere rett når du er i rød sone og adrenalinet pumper, beskrev han.

Berge følte med elevene sine.

– Det er bare marginer. Jeg synes synd på gutta. Vi har jobbet hardt for dette. Det som er verst er at vi har vært gjennom fire ekstraomganger, og skal ha bronsekamp i morgen. Vi får se hvordan det slår ut, sa han.

– Det blir tungt å komme seg opp fra denne. Det er så nære. Men vi skal gjøre vårt absolutt ytterste for å ta bronsen, la han til.

To straffebom

Forlengelsen på 2x5 minutter kom etter at den andre ordinære omgangen også ble avgjort på det aller mest dramatiske vis.

Det sto 57.42 på klokken. Magnus Jøndal gikk frem til straffemerket og kunne utligne til 23–23. Tre minutter tidligere hadde lagets store stjerne, Sander Sagosen, stått akkurat samme sted. Han bommet.

Nå var det kantspilleren som hadde fått det store ansvaret, men heller ikke han vant duellen med den kroatiske målvakten.

De hvitkledde fikk muligheten til å avgjøre semifinalen, men Domagoj Duvnjak bommet. Jøndal fikk sin revansje og utlignet. Problemet var at det var et halvt minutt igjen av kampen. Kroatene tok timeout, og da de fikk muligheten gikk avslutningen i den norske blokken. Dermed ble det ekstraomganger.

– Vi kommer ikke til de gode avslutningene. Det er litt fordi vi er redde, men også fordi det blir et hakkete angrepsspill, evaluerte Berge.

Alltid i semifinaler

Kroatia er et mindre land enn Norge. I areal er Norge nesten syv ganger større, og på de kvadratmeterne bor det nesten 1,3 millioner flere her oppe mot nord.

Når det kommer til balltradisjoner er de imidlertid på et helt annet nivå på Balkan.

Dette var 19. gang kroatene var i en internasjonal semifinale. De har to OL- og ett VM-gull, i tillegg til ti sølv- eller bronsemedaljer fra EM, VM og OL. Alt har skjedd i løpet av 26 år.

Mens Norge er en maktfaktor på kvinnesiden, er det først de siste årene de har markert seg blant mennene. Dette var den fjerde semifinalen på fem år, noe som så langt har resultert i VM-sølv i 2017 og 2019.

To tapte finaler har imidlertid gjort at spillerne selv nå har snakket høyt om at det er på tide med et gull.

Neste mulighet blir forhåpentlig i Tokyo-OL til sommeren.