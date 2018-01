Sagosen før Kroatia-kampen: – Det kommer til å bli full krig

Saken oppdateres.

ZAGREB: Med 18.000 høylytte tilskuere i Kroatias egen storstue, kan nervene finne på å spille hjemmelaget et puss.

– Man vet aldri helt hva som venter før man kommer ut på banen. Det å spille i sånne kulisser kan gi noen ulike scenarier. Ett av dem kan være at hjemmelaget føler et visst press, og ikke klarer å stå imot de forventningene som er fra alle publikummerne.

Det sier Bjarte Myrhol til Adresseavisen foran lørdagens meget viktige EM-kamp.

– Full krig

Med norsk seier har Christian Berges menn avansementet til semifinalen i egne hender.

Det er åpenbart noe å trakte etter, for om Kroatia i stedet skulle fyres opp av de tusenvis på tribunen og vinne lørdagens kamp, er semifinalehåpet i en tynn tråd for Norge.

– Det vi ikke ønsker å oppleve er at de samme publikummerne i stedet får trøkket energi inn i laget, sier Myrhol.

Han har en playmaker på laget som til de grader omfavner omgivelsene som er ventet i Arena Zagreb lørdag kveld.

Sander Sagosen har gang på gang fortalt hvordan han nyter å spille når det koker som verst rundt ham.

– Det er de kampene jeg synes det er artigst å spille. De med mest press og full arena. Det kommer til å bli en fantastisk atmosfære, sier han.

– Det kommer til å bli full krig både fra tribunen og ute på banen. Jeg tror det blir veldig gøy, sier 22-åringen.

Behøver ikke si spesielt mye

Kaptein Myrhol forteller at det ikke er behov for at han jobber med lagkameratene for å holde tenningen på riktig nivå.

Han må rett og slett ikke si spesielt mye.

– Ikke bare har vi hatt god erfaring fra sånne møter, men guttene har kommet opp på et så høyt nivå at det ikke trengs å si så veldig mye. Det er vel så mye de andre som snakker som meg, sier han.

Norge går til kampen som oddsfavoritter. Det er sjelden vare i en avgjørende kamp mot håndballstormakten Kroatia.

– Det er ingenting som er bedre enn det, sier jeg da. Det betyr at vi gjør noe riktig. Vi tror på konseptet vårt, og håper vi skal lykkes med det. Men det er ingen tvil om at vi må treffe toppnivået for å vinne, sier Myrhol.