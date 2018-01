Norges keeper langt nede: – Jeg har en stor del av skylden

Anne-Lise (27) reiser årlig til den andre siden av jordkloden - for å klippe sau

Fylkesansatte bruker mye tid på vei til toget - her er forslaget til en løsning

Trondheim må satse mot et nytt tusenårsjubileum

– Flere drept i tyrkisk angrep mot på kurdisk by i Syria

– Flere drept i tyrkisk angrep mot på kurdisk by i Syria

Saken oppdateres.

Kroatia-Norge 32–28

ZAGREB: Norge ble feid av banen og tapte med fire mål for hjemmenasjonen Kroatia.

Aller bakerst hadde Bergerud store problemer med å få hender og føtter på de kroatiske avslutningene.

På den offisielle statistikken ble han stående med åtte redninger på 31 skudd, noe som gir en redningsprosent på svake 25,8.

Flere pekte på et for dårlig forsvarsspill, spesielt utover i annen omgang, som en stor del av problemet, men Bergerud gikk etter kampen langt i å ta på seg skylden for nederlaget.

– Jeg vil egentlig gi honnør til gutta, som kjemper bra foran meg. Det er bare jeg som står bak der som ikke får treff og redninger. Det er fryktelig frustrerende, og det er fryktelig frustrerende for dem også, sier Norges straffehelt fra fjorårets VM-semifinale.

– De jobber så hardt, og så får de egentlig null igjen for det. Det går mer på min prestasjon i dag enn det går på forsvaret.

– En stor del av skylden

Han mener ikke at rammen, med 15.000 elleville kroater på tribunene, spilte noen rolle.

– Det har ingenting med det å gjøre. Jeg får ikke treff og finner ikke spillet mitt. Det har jeg slitt med i hele mesterskapet, i kamper hvor det også har vært færre tilskuere enn i dag. Det er nok noe som sitter i hodet som jeg må få gjort noe med, sier Bergerud.

Målvakten synes naturligvis det er veldig kjipt at det ikke fungerer optimalt i EM.

– Men sånn er det bare. Jeg skal ikke ta hele tapet på meg selv, men jeg har en stor del av skylden.

Også reserven fikk lite til

Espen Christensen kom inn for å avlaste Bergerud i en periode i begge omgangene da førstevalget slet, men endte kun med to redninger på elleve skudd.

– Det er tøft å stå bak der i dag. Det var en voldsom innramming og kulisse, og vi ble utsatt for et massivt trykk defensivt, som vi visste vi kom til å bli. Så det er vanskelig, sier Christensen.

Bergerud kom fort inn igjen da annetvalget også slet med å stoppe baller.

– Jeg klarer ikke å snu kampbildet, og det er ikke godt nok, sier Christensen når han blir bedt om å karakterisere sin egen prestasjon.

Han mener Norge bare tidvis sto bra i forsvar, men at mangelen på redninger skyldes en god blanding av keeper- og forsvarsspillet.

– Vi skal ha flere redninger. Det er vi nødt til, sier han.

Myrhol ber Bergerud om ikke å ta skylden

Nå skal det legges til at lagkameratene på ingen måte vil legge skylden på sine burvoktere. Kaptein Bjarte Myrhol svarer slik når han får høre Bergeruds selvkritikk:

– Det skal han bare stoppe med. Det har ingenting med enkeltpersoner å gjøre, vi er et lag, sier Myrhol.

Han pekte på for mange skuddbom som hovedproblemet, kanskje spesielt fordi han misset på tre av fire selv i den første omgangen.

– Det hadde sett helt annerledes ut hvis vi hadde satt sjansene i første omgang. Det holder bare ikke mot Kroatia, sier han.

Heller ikke Sander Sagosen la skylden på Bergerud.

– Det er forsvaret som svikter i dag, og da gir vi veldig vanskelige arbeidsvilkår bakover. Vi er et lag og står sammen, så får vi dra tilbake og snakke om hva vi gjør feil, sier PSG-profilen.

Berge: For mange skuddbom

Trener Christian Berge ville heller ikke legge skylden på målvaktspillet. Han trakk først og fremst frem for mange bom i opplagte scoringsposisjoner.

– Jeg vet ikke sammenhengen med forsvar og keeper, jeg må se det på video. Kjenner jeg Torbjørn rett så er vel han ikke fornøyd.

– Han tok på seg en god del av skylden.

– Men vi deler ikke ut skyld. Vi er et lag som står sammen. Nå handler det om å snøre på seg skoene. Får vi lillefingeren, skal vi ta den.