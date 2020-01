Norges stjerne manglet dagen derpå: – Selvfølgelig veldig synd

«Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola

Saken oppdateres.

Magnus Abelvik Rød var ikke på det norske pressetreffet mandag formiddag. Han og legen måtte til et røntgeninstitutt for å ta et bilde av den skadde ankelen.

Storskytteren gikk i bakken tidlig i kampen mot Sverige.

– Det er selvfølgelig veldig synd, det er ikke gøy å måtte bruke tid på sånt. Men vi kan ikke bruke energi på det vi ikke får gjort noe med, sier Sander Sagosen.

– Jeg vet foreløpig ikke så mye, så jeg må vente å se, sier trener Christian Berge, som naturligvis håper på det beste.Om Rød er ute, er det Harald Reinkind og Eivind Tangen som er de to neste i køen.

– Da setter vi inn neste mann på listen, sier Berge om hva de gjør om Rød nå må melde forfall.

