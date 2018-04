Norsk 24-åring ble klar for NFL-storlag i natt

Hundrevis tok turen i fjæra for å finne dyr og søppel

Dette er et av Portugals mest populære reisemål

Hevder Steven Gerrard har takket ja til å ta over Rangers

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

Norsk 24-åring ble klar for NFL-storlag

«Negativiteten har nærmest blitt et varemerke, men nå fortjener ikke Viking det»

Hevder Steven Gerrard har takket ja til å ta over Rangers

Hevder Steven Gerrard har takket ja til å ta over Rangers

Ligger under med ti mål før skjebnekampen: Dette er Solas plan

Hevder Steven Gerrard har takket ja til å ta over Rangers

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

Norsk 24-åring ble klar for NFL-storlag

Saken oppdateres.

Vedvik har de fire siste årene spilt for college-laget Marshall Thundering Herd etter at det hele startet med et utvekslingsår i USA på videregående. Nå er han ett steg nærmere drømmen om å spille i NFL.

Vedvik var ikke blant de 256 universitetsspillerne som ble valgt i helgens draft, men kort tid etter at den var over, ble det klart at Baltimore Ravens har signert 24-åringen. Det bekrefter spillerens agent på Twitter og Vedvik selv på Facebook.

– Jeg har levd drømmen min bare ved å spille fotball på college, så at jeg i det hele tatt har en sjanase til å spille på profesjonelt nivå er heeeelt ok, sier Vedvik til Aftenposten.

Ravens vant Super Bowl så sent som i 2012 og ledes av John Harbaugh, som av mange regnes som en av ligaens beste trenere.

– Jeg gikk inn i prosessen (draften) med null forventninger, helt til selve øyeblikket til jeg fikk vite at det er en garantert kontrakt. Deretter lot jeg alle godfølelsene komme frem. Jeg kan si at jeg hadde et smil rundt munnen hele kvelden, sier Vedvik fornøyd.

Knalltøff konkurranse

Stavanger-mannen vil gjennom sommeren få vist seg frem i to posisjoner - som kicker og punter. Kickerens oppgave er å ta poeng ved å sparke ballen over og mellom stengene i målområdet, mens punteren skal gi sitt lag kontroll over banespillet ved å sparke ballen til motstanderen når angrepet stopper opp og sette dem i en vanskeligst mulig posisjon.

En rekke klubber har snakket med nordmannen den siste tiden, selv om valget altså falt på Ravens.

– Jeg har hørt fra 14 NFL-lag den siste måneden, sier 24-åringen.

Det er imidlertid fortsatt ikke sikkert at vi får se Vedvik spille i NFL når den kommende sesongen starter for fullt i september. NFL-lagene finner i de aller fleste tilfeler kun plass til én kicker og én punter i den endelige troppen, og Vedvik vil få svært tøff konkurranse. Ravens har ligaens beste og mest presise kicker i Justin Tucker, mens punter Sam Koch blant annet har vært med i all star-kampen Pro Bowl én gang tidligere.

Hva som er målet, legger Vedvik overhodet ikke skjul på:

– Målet er å bli starter til høsten, sier han.

Kan få muligheten hos andre

Det som taler for Vedvik er allsidigheten ved å kunne være både kicker og punter, og at han uansett vil få vist seg frem for både Ravens og de 31 andre lagene i trening og oppkjøringskamper i juli og august. Dersom Ravens velger å fortsette med Tucker og Koch, vil de andre lagene stå fritt til å plukke opp det norske talentet.

Vedvik er ikke den første nordmannen som får sjansen til å prøve seg i NFL. Den forrige var Håvard «Kickalicious» Rugland som i 2013 ble hentet til Detroit Lions etter å ha vist frem sin kraftige fot i spektakulære Youtube-videoer, men han fikk ikke plass i troppen. Jan Stenerud er nordmannen som har oppnådd desidert størst suksess. Karrieren hans strakk seg fra 1967–1985 og i 1991 ble han den første kickeren som ble innlemmet i Hall of Fame.