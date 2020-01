Norsk EM-spiller i isolasjon

Å fjerne et tilbud som har eksistert i over 50 år, berører svært mange

TRONDHEIM: Sander Øverjordet er plassert på enerom på EMs åpningsdag. Grunnen er at han har fått et magevirus.

– Vi har isolert ham, så får vi se hva som skjer videre. Vi spiller med 15 menn i dag, sier landslagssjef Christian Berge.

Han forteller at planen var at Øverjordet skulle spilt fredagens kamp mot Bosnia-Hercegovina og fått sin mesterskapsdebut der.

Nå frykter det norske støtteapparatet at han skal smitte medspillere.

– Det vanlige tiltaket er at spilleren som er syk blir isolert på rommet, mens romkameraten får et nytt og eget rom. Han får det vi kaller «enkel isolasjon», som betyr at han holder distanse fra de andre i troppen, sitter for seg selv når man spiser og holder avstand på møter, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2, som omtalte saken først.

Trener Berge er foreløpig ikke bekymret.

– Jeg er ganske flink til ikke å ta sorger på forskudd. Det er mer hva som kommer i kampen vi må ha fokus på, sier han.

Berge har vært svært forsiktig med håndhilsing i opptakten til mesterskapet.

– Noen ganger går det likevel galt, sier han.

Søndag venter Frankrike i den antatt tøffeste testen i gruppespillet. Bosnia-Hercegovina er det antatt enkleste laget, men Berge tar ikke lett på åpningskampen.

– Det er et tøft lag. Åpningskamper pleier ikke i våre så vakre de første ti minuttene, for det er mye adrenalin. Vi skal prøve å komme godt inn i det etter hvert, sier Berge.

Han mener laget har sett bra ut på de siste treningene.