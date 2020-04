Norsk håndballprofil legger opp

Åpner for arrangementer for opptil 50 personer

Det melder avisen Sør-Trøndelag.

Grimsbø har spilt for ungarske Györ siden 2015. Før det var hennes klubber Byåsen og Esbjerg. Hun debuterte for landslaget i 2005 og var med på to OL-gull for Norge i 2008 (Beijing) og 2012 (London).

Grimsbø har også to VM-gull (2011 og 2015) og fem EM-gull (2006, 2008, 2010, 2014, 2016). 35-åringen kommer fra Skaun i Sør-Trøndelag, et sted som ligger mellom Orkdal og Trondheim.

Grimsbø er på utgående kontrakt i Györ. Hun erstattes av Silje Solberg i den ungarske storklubben.

Grimsbø tok over som norsk førstevalg i landslagsmålet i løpet av 2012-OL der Norge forsvarte gullet fra fire år tilbake.

De siste sesongene har hun slitt med kneproblemer, men likevel vært sentral for Györ og vunnet flere mesterligatitler.

