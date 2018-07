Norsk sandvolley-duo stoppet av tyfon: – Det mest spesielle jeg har vært med på

Saken oppdateres.

Den norske sandvolleyballduoen Ingrid Lunde og Oda Ulveseth har spilt seg frem til kvartfinalen i World Tour-turneringen i Tokyo.

Tidlig lørdag norsk tid ble først et japansk og deretter et polsk lag slått, og i kvartfinalen venter et canadisk lag. Det er imidlertid betinget av at været i Japan bedrer seg.

Turneringen er foreløpig utsatt på grunn av tyfonen Jongdari. Den sørger for kraftig vind og store nedbørsmengder. Lunde og Ulveseth skulle egentlig spilt sin kvartfinale lørdag ettermiddag, men kampen er nå utsatt til 01.30 norsk tid.

– Da vi skulle dra til kampen vår tidligere i dag var været begynt å bli skikkelig ille, og vi kunne ikke skjønne at de fremdeles spilte kamper. Men vi ble stoppet på vei ut av hotellet, med beskjed om at alle kampene er utsatt til i morgen, sier Oda Ulveseth.

Tyfonen kommer i etterkant av en hetebølge som har skapt store problemer med høye temperaturer og luftfuktighet.

Mandag ble det satt ny varmerekord i Japan med 41,1 grader i byen Kumangaya like nord for Tokyo, skriver NRK, og over 70 mennesker skal ha mistet livet.

– Det er de mest spesielle forholdene jeg har vært med på. I starten av uken var det hetebølgen som tok liv, mens det nå er tyfonen vi må passe oss for, sier Ulveseth.

Oda Ulveseth og Ingrid Lunde har også tidligere vært innblandet i spesielle episoder. Har du lest denne saken?

Varmerekord

De spesielle værforholdene gjør at arrangørene tar sine forholdsregler. Alle deltakere som allerede er slått ut, er anbefalt å dra rett til flyplassen for å reise hjem.

- Allerede i går kveld begynte de å rigge ned så mye som mulig av stadion og området rundt banene for å forberede seg på uværet, sier Ulveseth.

Hun forteller at sandvolleyball-spillerne er vant til å spille i all slags vær.

– Det er kun ved fare for liv at turneringene blir utsatt, og dette er noe vi selv aldri har opplevd før, sier Ulveseth.

Tyfonen er forventet å treffe for fullt lørdag kveld japansk tid, men søndag ser meldingene bedre ut. Ulveseth antar at kampene da vil gå som planlagt.

– Jeg er litt spent på hvordan baneområdet vil se ut, og om det vil være store ødeleggelser eller oversvømmelser, sier hun.

Ambisjoner

25-årige Ulveseth kommer fra Oslo, mens 26-årige Ingrid Lunde kommer fra Ølen i Rogaland. Dersom de når en semifinale i Japan, vil det være et høydepunkt for duoen.

– Vi har kommet oss til kvartfinale i World Tour for første gang, noe som er stort for oss. Men nå som vi først har kommet oss hit har vi et mål om å reise hjem herfra med medalje, innrømmer Oda Ulveseth.

Sommer-OL skal arrangeres i Tokyo i 2020, og sandvolleyball-kampene skal spilles på nettopp denne arenaen. Det er knyttet spenning til hvordan arrangementet vil forløpe dersom det spesielle været fortsetter de neste årene.

Bloomberg skriver at Japan har hatt en økning i antall tyfoner de siste årene. Jongdari skal være den fjerde tyfonen på fire år.

En stor fyrverkeri-festival i Tokyo med omlag en million besøkende har også blitt utsatt til søndag på grunn av tyfonen, skriver nettstedet.