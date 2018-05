«Norske» Györ til finalen i Champions League

Isabelle Pedersen to hundredeler bak norgesrekorden

Saken oppdateres.

Utgangspunktet var godt sett med norske øyne. Uansett hvordan kampen mellom ungarske Györ og rumenske Bucuresti kom til å ende, kom det til å være minst to norske innslag i finalen av Champions League i håndball i morgen.

Bucuresti (Romania) - Györ (Ungarn) 20-26 Mesterliga håndball kvinner, semifinale, spilt i Budapest lørdag: Bucuresti (Romania) - Györ (Ungarn) 20-26 (10-12) 12.000 tilskuere Toppscorer og norske mål Bucuresti: Cristina Neague 6, Amanda Kurtovic 4. Györ: Cornelia Groot 7, Stine Bredal Oftedal 5. Utvisninger: Bucuresti 3 x 2 min., Györ 6 x 2 min. Finalen spilles søndag.

På den ene siden sto Kari Aalvik Grimsbø og Stine Bredal Oftedal, mens Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic spilte kampen for Bucuresti. I tillegg satt en skadet Nora Mørk på benken for det ungarske laget.

Svært ivrig Mørk

Eller satt og satt. Superstjernen var svært ivrig på benken, og heiet fram lagvenninnene sine. I perioder var hun opp og ned av benken hele tiden. Men selv om hun var i kamptroppen, er hun ikke klar til å spille før tidligst i september. Det ungarnske laget er svært skadeutsatt, og hadde ikke nok friske spillere til å fylle benken.

Györ tok tidlig kommandoen i kampen, og lå hele tiden noen mål foran sine rumenske motstandere. De ledet 12–10 til pause, men etter en dårlig periode uten mål, slapp de motstanderne inn i kampen igjen. Med et kvarter igjen å spille hadde Bucuresti tatt igjen forspranget.

Snudde og avgjorde

Men etter en timeout snudde kampen igjen. Nå var det rumenernes tur til å få måltørke, og Györ seilte ifra igjen. Ledet av en glitrende Stine Brede Oftedal og en solid Grimsbø bakerst ble det etter hvert klart hvem som skulle spille den aller gjeveste finalen i morgen.

De siste ti minuttene var det ingen tvil. Det rumenske laget gjorde mange slurv, og Györ utnyttet feilene. Til slutt vant det ungarske laget 26–20. Stine Bredal Oftedal scoret fem mål, og Amanda Kurtovic scoret fire mål.

- Jeg er stolt over laget. Vi ble ikke stresset da det ble 16-16. Vi hadde innstilt oss på at det kunne komme, sier Grimsbø til NTB.

- Det er en fantastisk følelse å se at vi står sammen som et lag på den måten vi gjør. Jeg så det i øynene på alle mine spillere i dag.

Vil ta straffe i finalen

Nora Mørk var etter kampen svært stolt over sine lagvenninner, som vant selv med alle skadeplagene laget er utsatt for.

- Det er vanvittig sterkt. Bucuresti hadde alle spillere friske, og likevel vinner vi overbevisende. Det er så sterkt, sier Mørk til NTB.

Hun spiller ikke finalen i morgen, men sier ikke nei til å ta et straffekast.

– Hvis tiden er ute, så kanskje. Jeg vil jo, men jeg vil jo aldri få lov, sier Mørk til NTB på spørsmål om hun kanskje kan ta en straffe hvis det blir straffekastkonkurranse søndag.

I morgen spiller dermed Györ sin sjuende finale i Champions League.

To norske på all-star-laget

I går ble all-star-laget fra årets utgave av Champions League offentliggjort. To norske kvinner ble funnet gode nok for laget. Kari Aalvik Grimsbø fikk plass i målet for tredje år på rad, og Veronica Kristiansen fra FC Midtjylland fikk plass i midtforsvaret.

Hvem Györ møter i finalen i morgen, blir klart klokken 19 i kveld. Da møtes russiske Rostov og makedonske Vardar Skopje.