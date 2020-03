OL-kvalik i Trondheim «går som bestemt». Det skaper kraftige reaksjoner.

Line må stenge i to uker: – Det er fullstendig krise

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har besluttet at OL-kvalifiseringen «går som bestemt» for de norske håndballkvinnene i Montenegro neste helg.

– Helsen og sikkerheten til lagene og deres delegater, ansatte og fans er det viktigste. Vi er i nær kontakt med de relevante myndighetene for å ta nødvendige sikkerhetsforholdsregler, sier IHF-president Hassan Moustafa til .

Kvalifiseringskampene skal spilles for tomme tribuner 20. – 22. mars.

– Nesten umulig å løse

Norge er ikke fornøyd med beslutningen. Fredag skal de i utgangspunktet samles for å starte oppkjøringen til kampene.

– Det er 10.000 praktiske ting det er nesten umulig å løse slik situasjonen er nå, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud til TV 2.

– Det er kaos, og derfor må vi avslutte praten om en OL-kvalik så fort som mulig. Skulle det bli OL, og det vet ingen nå, finnes det andre måter å kvalifisere lag som ikke allerede er klare. Det kan skje ved en ranking, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til Aftenposten torsdag, før beslutningen fra IHF var tatt.

Også landslagsveteran Camilla Herrem reagerte.

– Jeg vil helst ikke reise. Kanskje vi plutselig ender opp i karantene. Vi må ta hensyn til folk og tenke på det. Vi har et ansvar alle sammen i samfunnet og ta dette nøye, sa Herrem.

Det kan skape problemer for Norge at flere kommer fra land utenom Norden, og at de dermed skal ut i karantene ut fra regelverket etter utbruddet med koronaviruset.

– I ytterste konsekvens kan dette helt klart føre til at vi må sende et sterkt redusert lag til OL-kvalifiseringen, sier Langerud.

Problemer i Trondheim

Det er heller ikke problemfritt for mennenes OL-kvalifisering i Trondheim.

Også den skal ifølge IHF «gå som planlagt» 17.-19. april. Dette blir også for tomme tribuner.

Sør-Korea er et av lagene som skal til dit, men ut fra reglene slippes ingen fra høyrisikoland inn i Norge. I tillegg kommer Chile og Brasil, som kan havne i karantene.

IHF krever at Norge må løse dette problemet.

– Ettersom folk som reiser fra Sør-Korea for øyeblikket ikke har lov til å komme inn i Norge, vil arrangøren av herreturneringen i Norge måtte løse dette, ellers vil turneringen bli flyttet til et nytt sted, skriver IHF.

– Muligheten for at kvalifiseringen kan spilles i Norge som planlagt slik reglene er nå, er lik null, sier Langerud til TV 2.