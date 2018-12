Omstridt amerikaner plukket ut til dopingtest for syvende gang på kort tid: - Neppe tilfeldig

For ett år siden syntes Camilla (44) løping var et slit. Så knekte hun løpekoden

Må vi ha en mur mot fjorden for å skape liv i sentrum?

«Vi må nedbemanne. Hvordan skal jeg fortelle ansatte at de mister jobben?»

Omstridt amerikaner plukket ut til dopingtest for syvende gang på kort tid

Samler de kloke hodene i et hus, for å få dem til å bli i Trondheim. - Interessen har vært formidabel

For ett år siden syntes Camilla (44) løping var et slit. Så knekte hun løpekoden.

Regelendringer gjør det lettere for tennisspillere etter fødsel og skader

Stavanger Oilers tilkjennes 5–0-seier over Frisk Asker

Kripos klare til å bistå under etterforskningen i Marokko

Saken oppdateres.

Reid har publisert et bilde av innkallingen til dopingtesten på Twitter med kommentaren: «Nummer 7 … «tilfeldig»».

– Jeg har vært med de siste elleve ukene, og jeg er blitt plukket ut i dopingtest syv ganger. Det må statistisk være umulig. Jeg er ingen matematiker, men dette er neppe tilfeldig, hevder han.

Reid var tidligere lagkamerat med Colin Kaepernick i San Francisco 49ers, og han var med og aksjonerte ved å knele under avspillingen av den amerikanske nasjonalsangen. Denne formen for protest likte ikke NFL, og flere av dem som aksjonerte, er fortsatt klubbløse.

Han fikk selv sparken i mai og gikk til søksmål mot NFL fordi han følte seg urettferdig behandlet. Nå mener Reid at han blir straffet for det. Han ble plukket opp av Panthers i september etter at NFL-sesongen var kommet i gang.

Ifølge avtalen mellom spillerforeningen NFLPA og NFL skal ingen av organisasjonene ha ansvaret for dopingtestingen. Det er et uavhengig selskap som utfører testingen, og spillerne blir plukket ut tilfeldig av en datamaskin.

I avtalen står det dessuten at dopingtestingen skal være anonym, så derfor er det vanskelig å sammenligne Reids testhistorikk med andres.

(©NTB)