Puslete Byåsen tapte stort mot Viborg: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

Saken oppdateres.

Byåsen-Viborg: 21 −28 (10–12):

– I dag fortjener spillerne slakt. Oppførselen er ikke akseptabel, og det skal vi ta tak i allerede på trening i morgen.

– Hva mener du med uakseptabel oppførsel?

– Det handler om hvordan spillerne agerer og snakker til hverandre. Det er ikke å bygge opp et lag. Det er ikke akseptabelt, sier trener Roger Kvannli.

God Moa i starten

Mens Silje Waade slet med manglende uttelling innledningsvis, sørget en god Moa Høgdahl for at Byåsen overtok føringen mot sine kommende lagvenninner midtveis i 1. omgang. Men hjemmelaget maktet ikke stikke fra i målprotokollen, og Viborg tok igjen over føringen.

Kvannli tok timeout på 8–7 til Viborg knappe ni minutter før pause. Uten at det ble særlig bedre. Forsvarsspillet holdt brukbar klasse, men fremover var det ingen som tok skuddansvar.

Savnet tøffhet

Waade sluttet å skyte, mens Moa Høgdahl traff dårligere enn i starten. Islandske Örvarsdottir fikk noen minutter inn mot pause, men uten å løsne skudd.

– Det var en OK første omgang, men vi må være mye tøffere angrepsspillet. Vi må være tøffere fremover, sa trener Roger Kvannli til arenaspeakeren til pause.

Men starten på andre omgang ble ingen opptur. Tøffheten Kvannli savnet i angrep var ikke på plass. Og kombinert med litt svakere forsvarsspill, sendte det de danske gjestene opp i ledelse 12–17 knappe ni minutt ut i omgangen. En ledelse Byåsen slet tungt med å knappe inn. Jenny Grøtan og Hanna Yttereng fikk spilletid, uten at det hjalp særlig. Hverken fremover eller bakover.

Sju minutt før full tid tok trener Roger Kvannli timeout, men han snakket stort sett til spillere som sjekket skotuppene sine.

Utbruddet hjalp ikke

Troen på seier virket å være borte.

Like etter sendte trener Kvannli keeper Tonje Lerstad på benken med en real kjeftskur etter at hun slapp et skudd fra liten vinkel på innsiden av seg. Lerstad ble sittende på benken kampen ut.

Kvannlis lille utbrudd hjalp lite, og kampen var allerede i realiteten avgjort. Til slutt ble det småstygt med tap 21–28.

Mistet føringen i gruppa

Trener Kvannli er irritert over at laget spilte bort muligheten til å ta føringen i gruppa.

– Det er veldig irriterende. Vi kunne ha vunnet i dag. Hadde vi trodd på det vi skulle gjøre, hadde vi hatt en god sjanse. Viborg er ikke bedre enn oss, men de var det i dag, sier han.