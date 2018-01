Rasende Berge ga spillerne en skikkelig skyllebøtte

Nesten 30 prosent av prøvene i Midt-Norge er positive for influensa

Saken oppdateres.

Serbia-Norge 27–32

ZAGREB: Norge vant til slutt komfortabelt mot Serbia i den første kampen i EMs hovedrunde, men i den norske garderoben gikk det heftig for seg i pausen.

Den ellers så sindige Christian Berge ga klar beskjed om at det som ble prestert i forsvarsspillet i den første omgangen ikke var godt nok.

– Vi fikk en liten oppkvikker av Berge. Det er ikke så ofte han har høy innestemme, men i dag høynet han den, sier Kristian Bjørnsen.

– Når Christian hever stemmen er det berettiget, så da hører vi etter, sier kaptein Bjarte Myrhol.

Smeller når det ikke er godt nok

Sander Sagosen, som var enormt god og scoret åtte ganger mot serberne, er enig i at tilbakemeldingene var fortjent.

– Det smeller når vi ikke presterer som vi vil bakover. Jeg synes vi steppet opp i annen omgang, sier trønderen.

– Var det bare Berge som hevet stemmen?

– Vi har alle selvinnsikt nok til å skjønne at det ikke er bra nok. Vi var skuffet og bitre og sa at nå må vi steppe opp. Det gikk noen strofer om det. Det er vinn eller forsvinn for oss, da har vi egentlig ikke råd til å spille slik.

Slik forklarer Berge hvorfor han måtte vise en annen side av seg selv enn vanlig i garderoben.

– Forsvarsmessig var det grufullt i første omgang. Det var ikke sånn vi ønsket å fremstå.

– Hva sa du?

– Det var et så enkelt budskap som at dette ikke er godt nok. Kom i gang! Begynne å flytte beina og få et høyere tempo enn deres angrepsspill.

Skriker bevisst ikke så ofte

Han sier det er bevisst at han sparer kraftsalvene til de gangene hvor det er virkelig nødvendig.

– Det handler om å skru på de riktige knappene. Står du og skriker hele tiden så får du ikke noe effekt. Da blir bare folk lei. Det handler om å prøve å treffe på tidspunktene for når du skal være streng.

Treneren var også tydelig på at det ikke kan være sånn at bare fordi laget starter kampen dårlig, så skal de prestere svakt i 60 minutter.

– Det må være mulig å snu en dårlig trend. Det synes jeg vi klarte fint, sier Berge.

Keepertrener Steinar Ege legger heller ikke skjul på at han var lite imponert over det han fikk se av det norske laget den første halvtimen.

– Vi var rimelig hissige i pausen. Jeg vil si at forsvarsspillet var direkte elendig. Det var ikke noe fotarbeid eller taklinger, og ikke noe vilje til å jobbe, sier sørlendingen.

Helt annen kamp lørdag

Da kunne trenerduoen glede seg over et helt annet norsk lag i den andre omgangen.

Den ble vunnet med fem mål, noe som også gjorde at det til slutt ble en komfortabel 32-27-seier.

Keeper Torbjørn Bergerud gikk fra tre redninger før pause til ti etter.

Til lørdag venter Kroatia foran det som blir en fullsatt arena i Zagreb med et helt annet trøkk. Da regner Berge med at han slipper å skrike like mye i pausen.

– Det er jeg helt sikker på. Sultne ulver jager best, er det ikke det de sier?