Rasende etter stjernens stygge skade: – Vær så snill! Gjør noe!

NANCY: Ungarn slo Romania med to mål, et resultat som hjalp Norge. Men etterpå var Ungarn-trener Kim Rasmussen mest opptatt av kampprogrammet. Den harde belastninger ikke bare i EM, men også i sesongen.

Dansken var trist fordi han så Romanias stjernespiller Cristina Neagu bli båret ut av banen. Hun tok seg til kneet etter en finte. Mye tyder på at hun kan ha pådratt seg en korsbåndskade. Neagu skrek av smerte mens lagvenninnene gråt på benken.

Skaden fikk Rasmussen til å tenne på alle pluggene.

– Vi er nødt til å beskytte spillerne. Nå dreper vi de én etter én, sa han, og fortsatte:

– Vi trenger hjelp fra EHF (Det europeiske håndballforbundet). Hvis vi har et mesterskap, så er det klubbkamper helgen før.

Altfor mange skader

Rasmussen mener at en rekke skader bærer bud om at belastningen er altfor stor på de aktive. Og det toppet seg her på slutten av hovedrunden i Nancy, da lag som Norge og Romania hadde mindre enn et døgn mellom to kamper.

– Vi trenerne har snakket om det. Det går ikke lenger, sier Rasmussen, som forteller at han har fem-seks spillere hjemme som er skadet.

Rasmussen snakket så høyt og ivrig at det ble stille i salen der pressekonferansen fant sted. Ungarn hadde vunnet, og egentlig skulle han ha vært kjempeglad. Men det var så mye som tok gleden fra seieren.

Dansken mente at det var lite som skulle til for at programmet ville vært mye bedre i sesongen.

– Det handler om å droppe den siste helgen før mesterskap. Spillerne kommer vanligvis hjem på mandag, og så skal de møtes med landslaget umiddelbart.

– Denne kampen betyr ikke noe

Rasmussen ba en bønn klart og tydelig om at det måtte forandringer til.

Og deretter unnskyldte han seg for å ha brukt mye av den tilmålte tiden på pressekonferansen etter kampen. Men Romanias trener Ambros Martín, som fikk ordet etterpå, var ikke nådigere.

– Vi er enige om at vi må gjøre noe. Nå spiller vi to kamper tett på hverandre, og det når vi kjemper om en semifinaleplass.

Han brukte også mesteparten av tiden sin på å fortelle at han syntes belastningen er håpløs.

– Jeg håper klagene våre ikke forsvinner inn i et svart hull. Dette har vært et tema lenge.

– Vær så snill! Gjør noe! nærmest ropte han ut.

– Denne kampen betyr ikke noe siden vi fikk Neagu skadet.

Martín var nesten på gråten av sinne.

To spillere satt også på podiet, Målvakten Éva Kiss, som storspilte, og hadde 13 redninger, ble rørt da hun skulle si noe.

– Jeg er stolt av laget mitt.

Hun klarte ikke mer.