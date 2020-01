Rasende stjerner mener sjefene kun tenker penger: – Det er forkastelig!

Saken oppdateres.

STOCKHOLM: Det norske laget var veldig fornøyde med at de kunne stå med bronsemedaljer rundt halsen etter siste EM-kamp. Det er første gang i historien at et norske herrelag har klart det.

De var imidlertid rasende over at kampen ble spilt lørdag, under 24 timer etter at de måtte gjennom 80 minutter mot Kroatia i semifinalen. Også slovenerne fikk svært lite tid til å restituere.

– Det er forkastelig, rett og slett, sier trener Berge.

– Hvorfor det?

– Jeg ser ikke noe argument for at den skal spilles i dag, utenom det økonomiske. Det er ene og alene grunnen. Vi snakker om å beskytte spillerne med at dommerne skal passe på spillerne i farlige situasjoner i kampen, men de gir jo blanke i det som kanskje er farligst av alt, nemlig belastningen. Det irriterer meg. Hvis det fortsetter sånn, så vil mesterskapene gå uten de beste spillerne, sier Berge.

Sint Sagosen

Han er sikker på at de største stjernene ikke finner seg i de mange kampene lenger. De siste årene har protestene blitt mer og mer høylytte. Likevel fortsetter håndballederne å legge inn flere og flere kamper i ulike turneringer.

Under EM har Norge ved to anledninger spilt kamper to dager på rad.

Lagets største stjerne, Sander Sagosen sa at han fikk krampe allerede etter oppvarmingen. Det samme gjorde Gøran Johannessen.

– Det handler om at det sitter noen rike onkler, eller noen som ikke har peiling på håndball, og tenker at «det var en lur idé». Vi har fått noen hundre tusen i bøter for at vi spiller med feil farge på shortsene. De finner alle tragiske innfallsvinkler for å få folk inn i hallen. Noe må gjøres, sier Sagosen.

Han er lei av at spillerne ikke blir hørt, og spør om det må mange langtidsskader til for at helsen skal bli tatt nok hensyn til.

– Det må snart få noen konsekvenser. Det går utover det felles produktet vi alle elsker, som er håndball, sier han.

Johannessen sa at planen var å gå hardt ut og mørne slovenerne ved å gi dem melkesyren tidlig.

– Dessverre ble jeg også tatt av den planen, la han til med et smil. Han sa at kroppen føltes helt forferdelig ut i bronsefinalen.

– Sitter du med en følelse av at de som arragnerer setter pengene foran spillernes helse?

– Ja. Punktum.

Styremedlem: – Vi skal evaluere

Slovenias trener Ljubomir Vranjes var heller ikke nådig med opplegget.

– Dette er ikke bra for spillerne. Det er en høy risiko for at de skal bli skadet når det er så kort tid mellom kampene og vi snakker om et nivå der alle gir alt. Jeg er bare glad for at de kan gå tilbake til klubbene med helsen i behold, sier svensken.

Det norske styremedlemmet i Det europeiske håndballforbundet (EHF), Ole Jørstad, sa tidligere på kvelden at det ikke vanskelig å være enig med dem som er kritiske til at to så viktige kamper spilles på under 24 timer. Han innser at det ikke er ideelt.

– Nå gleder vi oss over bronsemedaljen, så skal vi evaluere mesterskapet når det er avsluttet, sier han.

Tidligere i mesterskapet spurte vi om flere kamper i EM og Champions League er et økonomisk spørsmål for EHF.

– Vi har nettopp inngått en tiårsavtale som tilfører europeisk håndball veldig mye mer penger, og som vi håper også vil tilføre klubb- og landslag mer penger. Som igjen vil gi et bedre produkt, bedre TV-tall og høyere tilskuertall. Det å ordne mest mulig interessante turneringer, handler jo også om penger. Og så handler det om å finne den beste miksen for de involverte, sa han da.

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, sier de har gjort utallige forsøk mot EHF for å få flyttet bronsefinalen til søndag.

– Det var uaktuelt, av en eller annen grunn. Vi ser at dette ikke er bra. Vi må jobbe videre med å få en ende på denne diskusjonen om spillerbelastning, sier Lio.