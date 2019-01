Så mye tjener håndballherrene ved VM-suksess

Fem dager etter at dette bildet ble tatt, kom sjokket. Siden har alt gått nedover for Real Madrid

Etter VM-sølvet i 2017 er hærfører Christian Berges menn på jakt etter gjevere medaljer dette mesterskapet.

Og dersom herrene kommer til semifinale, kan de også vente seg penger inn på konto. De får utbetalt en bonus fra håndballforbundet dersom de havner på de fem øverste plassene.

Dette er bonusene:

1. plass: 90.000 kroner

2. plass: 60.000 kroner

3. plass: 40.000 kroner

4. plass: 17.000 kroner

5. plass: 10.000 kroner

I tillegg kommer det en kvalifiseringsbonus for OL-plassen på 30.000 kroner dersom de tar VM-gull.

Spillerne vil også få en seiersbonus på 2000 kroner for kamper de deltar i, og 1000 kroner for uavgjort.

Så med et fullstendig perfekt verdensmesterskap, med fem seire i gruppespillet, tre i mellomspillet og semifinale og finale, kan spillerne få 140.000 kroner å kose seg for, eller sette på sparekontoen. 110.000 kroner for resultatene i VM, og 30.000 kroner i bonus for OL-plassen laget sikrer seg i 2020.

– Nok til en endagers

Norges stjernespiller Sander Sagosen flirer når han får spørsmål om en mulig økonomisk opptur hvis Norge gjør et godt VM.

– Det er ikke pengene som betyr mest, og det er ikke fordi jeg har nok penger. Det er fordi jeg har lyst til å vinne VM, sier Sagosen og ler.

– Pengene får vi eventuelt ta som en ekstra bonus, sier Paris St.Germain-profilen.

– Det kan bli 140.000 kroner pr. person hvis dere går hele veien ...?

– Ja, du får en god fest for det.

– Kanskje en todagers og?

– Nei, i Trøndelag holder det nok bare til en endagers. Neida. For oss handler det først og fremst om å ta gullet. Jeg hadde byttet vekk en slik sum for et VM-gull om jeg kunne, sier Sagosen.

Norge får under én million

Ved VM-gull får håndballforbundet 850.000 kroner i premiepenger fra Det internasjonale håndballforbunde (IHF).

For en annenplass får de 510.000 kroner, mens en bronsemedalje vil gi cirka 340.000 kroner.

Norge starter sitt mesterskap fredag 11. januar mot Tunisia. Dagen etterpå spiller de mot Saudi-Arabia, før de får en hviledag.

Mandag spiller de mot Østerrike, og tirsdag Chile. Gruppespillet avsluttes torsdag 17. januar i toppkampen mot Danmark.