Så mye tjente håndballherrene på VM-sølvet

Håndballherrene og Christian Berge hadde all grunn til å være litt skuffet søndag kveld. Etter å ha blitt herjet med av danskene måtte de innse at den store drømmen om VM-gull glapp også dette mesterskapet.

Men selv om gullet fant veien til halsene til de danske herrene, var det ikke bare sølvet de norske håndballherrene tok med seg hjem fra Herning mandag.

De får også et solid innskudd på bankkontoen i bonuser fra sponsorene i Norges håndballforbund. Med åtte seire og en andreplass totalt i mesterskapet, tar spillerne med seg 76.000 kroner hver.

– Kommer godt med

– Alt vi får fra sponsorene går rett ut til spillergruppen i henhold til avtalene. Og alle som har vært i gruppen får bonus, sier markedssjef Jan Erik Aalbu.

– Enkelte av spillerne har veldig god lønn i sine respektive proffklubber. En spiller for Sander Sagosen har flere millioner. Blir ikke da slik bonus kun småpenger?

– Nei, jeg tror ikke det. Ja, noen tjener gode penger, men det er helt sikkert veldig forskjellig. For mange kommer dette godt med.

– Det er kanskje viktigst for 18-åringen Alexander Blonz som spiller i norsk 1. divisjon?

– Jeg aner ikke hva han har i Viking, men det vil jeg tro, svarer Aalbu.

Kun to av de norske landslagsherrene hører til klubber i Norge. Blonz spiller for Viking frem til sommeren, og Magnus Fredriksen spiller i Elverum.

Tapte 60 000 på finaletapet

For sølvet får hver av guttene 60.000 kroner i bonus. Det er halvparten av det de hadde fått om de hadde slått danskene på deres hjemmebane. For gullet hadde de fått 90.000 kroner, og det hadde også utløst en bonus for kvalifisering til OL-plassen på 30.000 kroner.

Laget gikk gjennom hele turneringen med åtte av ti mulige seire. For hver av seirene fikk spillerne som deltok i kampen 2000 kroner. Samlet utgjør det en bonus på 16 000 kroner.

Får en halv million

Håndballforbundet får også med seg 510.000 kroner fra Det internasjonale håndballforbundet IHF i premiepenger.

Norge vant sine kamper mot Tunisia, Chile, Østerrike, Saudi-Arabia, Egypt, Sverige, Ungarn og Tyskland. De tapte to ganger for de danske verdensmesterne.