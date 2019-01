Sagosen falt om på et bakeri etter VM-thrilleren: – Det var ekstremt

Hjullaster sperret togspor nord for Levanger stasjon

HERNING: Trønderen er den stjernen på Norges lag som skinner klarest. I sitt andre VM har han med seg erfaring på godt og vondt.

Han er sterkere, råere, mer eksplosiv og en fryktet skytter. En spiller som har tro på seg selv og laget i dette mesterskapet.

Den vonde erfaringen er den han må prøve å unngå når dette VM er over.

I 2017-VM fikk han og Norge sitt store gjennombrudd. Sagosen fikk for alvor vist at han begynte å nærme seg det individuelle målet han har jobbet mot lenge: Å bli en av verdens beste spillere.

Mot slutten av fjoråret fikk han nettopp den tittelen i den årlige kåringen til Handballplanet.

Fikk en lei erfaring

Veien til finalen kostet. Dagen etter at sølvmedaljen var sikret, var han så sliten at han besvimte på et lokalt bakeri i Paris.

– Det var ikke noen hyggelig å oppleve. Det var skremmende, men det gikk heldigvis fint. Jeg sto i bakeriet, og så plutselig lå jeg på bakken. Deretter våknet jeg med nakkekrave. Og rundt meg sto franskmenn som ikke kunne så bra engelsk, sier han under et pressemøte i Herning.

Han fortalte historien først i NRKs håndballpodkast Timeout.

På pressemøtet var Sagosen som vanlig ettertraktet. Flest medier vil snakke med trønderen som gjerne byr på seg selv.

Nå når han er i gang med VM-spill igjen, vet han at han må være litt obs når mesterskapet er over. Han tenker igjen å gi alt, men glemmer aldri den trøkken han fikk da VM i 2017 var over. Den hendelsen sitter som spikret.

– Det var litt ekstremt det der. Jeg ble syk etter både EM i 2016 og VM i 2017. Du får en utblåsning når du har vært på en hel måned. Det var program fra åtte om morgenen og til midnatt. Du er i en boble, og når den sprekker så får du en reaksjon, sier Sagosen.

Ble båret ut i ambulansen

Sagosen spilte da i danske Aalborg, men skulle overnatte i leiligheten til kjæresten Hanne Bredal Oftedal før han dro hjem fra den franske hovedstaden.

Hun er også håndballspiller, i Issy Paris, og hadde reist på bortekamp. Da han våknet, skulle han kjøpe seg frokost. Det var 20 meter til den lokale bakeren. Der begynte han å svette, ble svimmel, og plutselig våknet han og så rett opp i taket. Han hadde besvimt.

Det var et lite lokale, og den store håndballspilleren hadde veltet over noen hyller. Da ambulansen kom, bandt personalet ham fast til båren. Sagosen fikk nakkekrave og ble båret ut i sykebilen. Omsider klarte han å forklare at han ikke var alvorlig skadet, og at han ikke trengte å bli med til sykehuset.

Nå vet han bedre – ikke minst at det tar på med mesterskap. Det er stort press.

– Fører presset til bekymringer og nervøsitet?

– Nei, for meg er det bare positivt og gøy. Jeg merker lite på det som kommer utenfra. Jeg legger så stort press på meg selv og hvordan jeg vil prestere.

Realistisk med gull

Før jul ble han altså kåret til verdens beste spiller. At folk har forventninger til ham og laget i Herning, setter han bare pris på.

– Sølvmedaljen sist er kanskje det største jeg har opplevd. Å toppe det hadde vært utrolig gøy. Vi har en ok vei til semifinalen.

– Hva er det realistisk å få til?

– Vi kan gjøre det bedre enn sølv. Det er realistisk. Håndball er sånn at det er mye som spiller inn og mange faktorer og tilfeldigheter som kan inntreffe. Hvis alt klaffer, så skal det gå fint.

For Sagosen er det ikke det å feile noe man trenger å bekymre seg for. Han tror han har det fra foreldrene. Det er en naturlig del av det å leve, og det er en naturlig del av idretten.

– Jeg er ikke redd for å sette for høye mål. Det er ikke naturlig tankegang for meg som menneske å skulle «safe det inn». Jeg er enten veldig på, eller så gidder jeg ikke å bruke energi på det, sier Sagosen.

Danmark-kampen blir klimaks

Sagosen var stor i første kamp mot Tunisia, men satt på benken mot Saudi-Arabia lørdag. Mandag ettermiddag møter Norge Østerrike, og både den kampen og møtet med Chile tirsdag bør være grei match før himmel og jord settes i bevegelse. Danmark er motstander torsdag. Det blir et trøkk uten like. Danskene er elleville og gir laget sitt all mulig støtte.

Vertsnasjonen har også hatt lette kamper i innledningen. Det er ingen tvil om at giganten Mikkel Hansen & Co. ser på Norge som den store trusselen.

Sagosen forteller at han er i boblen sin og sover ganske godt om natten, selv om han legger seg med mye adrenalin og er oppspilt.

– Det eneste er at romkameraten min snorker, flirer Sagosen, og sikter til 21-åringen Magnus Abelvik Rød. Deretter skynder han seg å skryte av romkameraten.

– Han er ekstremt talentfull. I mine øyne har han tatt steget fra talent til toppspiller.