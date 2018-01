Selvkritisk Sagosen: – Jeg var ikke god nok

Knust Berge etter at EM-drømmen brast: – Nå føler jeg meg tom

– Det er kjipt. Jeg er langt nede nå. Vi får til et bra resultat, men vi visste forutsetningene. Vi var avhengige av å vinne med fem mål, og hadde alle muligheter til å ta dem, men vi var ikke skarpe nok i dag, sier Sander Sagosen.

Han har vært den store maestroen i det norske angrepsspillet gjennom hele mesterskapet, og står med klart flest målpoeng av samtlige.

Derfor er det også knyttet voldsomme forventninger til hva 22-åringen fra Charlottenlund skal prestere på banen. Ikke bare fra omgivelsene, men også fra ham selv.

– Ikke god nok

Norge måtte vinne med minst fem mål mot Sverige onsdag kveld for å ta seg til en ny semifinale, men så stort forsprang fikk Christian Berges mannskap aldri.

Det tar Sagosen sin del av ansvaret for.

– Jeg kommer ikke opp på mitt nivå i dag. Jeg må være ærlig nok til å si at jeg ikke presterte bra nok, sier han til Adresseavisen.

Han endte med tre scoringer på åtte forsøk, i en kamp der Norges angrepsspill haltet mer enn tidligere i mesterskapet.

– Det er sånne kamper jeg synes er artigst å spille, men det er ikke godt nok det jeg leverer i dag. Det må jeg bare erkjenne, men jeg har ikke noe godt svar på hvorfor. Da hadde jeg ikke prestert sånn, sier Sagosen.

– Kokte det litt i topplokket?

– Det handler litt om tenningsnivået inn mot sånne kamper. Jeg vil ekstremt mye, og når jeg ikke helt kommer til de mulighetene jeg vil ha, prøver jeg bare å presse på sjansene som ikke er der. Da er svenskene dyktige og leser meg, og jeg blir nølende i spillet utover.

– Er det noe du må jobbe med?

– Klart det. Men det er sånn idrett er. Alle kan ikke være på topp hele tiden, og det er det som er litt fint med idrett også. Det er ikke bare å slå på en bryter.

Lå hakket foran hele kampen

Norge tok initiativet i kampen fra start, og lå foran svenskene et lite hakk hele veien.

Men de norske håndballherrene, som tok VM-sølv i fjor og spilte seg til semifinalen i EM i Polen i 2016, maktet aldri å skaffe seg et større forsprang enn tre mål.

Det til tross for at Torbjørn Bergerud sto fremragende bakerst, og endte på en redningsprosent på hele 47 på den offisielle statistikken.

Det ga Norge muligheten de trengte.

– Vi får for mange tekniske feil, som jeg ikke har sett før i mesterskapet. Vi får ikke den farten i spillet som vi har pleid å få, og svenskene hakker oss litt opp. Summa sumarum hadde vi fortsatt muligheten til å ta dem, men vi brenner for mange sjanser og jeg har for mange tekniske feil, sier Sagosen.

Utvist i sluttminuttene

Med ti minutter igjen å spille hadde Norge et forsprang på to mål. Så sendte Eivind Tangen av gårde et skudd som traff tverrliggeren, og svenskene kontret.

Den tidligere Kolstad-spilleren pådro seg en utvisning i returløpet – og svenskene utnyttet muligheten til å komme a jour igjen.

Minutter senere pådro Sagosen seg sin andre utvisning.

– Vi taper ikke kampen på dommere eller annet. Vi vinner ikke med fem mål på grunn av oss selv. Det er sånn det er, sier han.