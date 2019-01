Semifinale i kveld: Her er de norske spillernes spesielle oppvarmingsritualer

Saken oppdateres.

HAMBURG: – Jeg har en veldig sær rutine. Jeg tar to kopper kaffe før jeg drar til kampen, og så drikker jeg en halv kopp kaffe i garderoben. Det har jeg gjort i mange år, sier bakspilleren Magnus Abelvik Rød.

De fleste spillerne tyr til kaffe i garderoben, noe de også skal gjøre før Tyskland er motstander i semifinalen klokken halv ni i kveld i Hamburg.

– Jeg tar en kopp kaffe, spiser banan og hører på musikk. Jeg kunne sikkert klart meg uten, men når kaffen står der, er det fint med en kopp, sier lynvingen Kristian Bjørnsen.

Han føler seg på en måte litt avhengig av den styrkedrikken, eller som Christian O’Sullivan sier:

– Det blir noen kopper. Det er nok forskjellig fra spiller til spiller hvordan vi bruker det.

– Blir dere oppkvikket?

– Ja, det er jo koffein, så vi blir nok det.

Målvakten Espen Christensen sverger til én til halvannen kopp, men ikke rett før han går inn til oppvarming i hallen.

– Det er nok litt psykisk, en slags greie.

Hvem tar seg til VM-finalen av Danmark og Frankrike? Følg semifinalen direkte her

Fult trøkk med musikk

Noe annet som også hører med til ritualet i garderoben er musikk. Espen Lie Hansen er DJ.

– Hva slags musikk velger du?

– Jeg må føle hvordan stemningen er. Det må være musikk med trøkk. Når gutta sitter og følger takten med beina, da har jeg truffet riktig.

Kristian Bjørnsen forteller at musikk av alle slag er et must for spillertroppen. En del av programmet før alle skal løpe inn og varme opp i den storslåtte hallen der det venter 15.000 tilskuere.

– Det er også vanlig prosedyre. Espen styrer musikken i god stil med alt mulig av musikk fra russesanger til tekno. Vi går alle inn i vår egen boble og følger rytmen, sier Bjørnsen.

Det er kun Lie Hansen som får ta frem mobiltelefonen av spillerne, for å kunne fikse denne delen av oppgaven. Alle andre må legge mobilene sine langt ned i bagen. Det forlanger trener Christian Berge.

Det skal være fullt fokus på det som skal skje på banen. Og i kveld er det ekstra viktig.