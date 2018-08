Sikret millionsum etter ny bragd: – Jeg aner ikke hva vi skal gjøre med pengene

Vannskade gjør at elever må busses fra Byåsen til Lade

Saken oppdateres.

NORGE - POLEN 2–0 (21–19, 21–17)

Suksessen fortsetter for sandvolleyballduoen Anders Mol (21) og Christian Sørum (22). Lørdag kveld spilte duoen finale i World Tour-finalen i tyske Hamburg.

Mol og Sørum jaktet sin fjerde strake turneringsseier, og det endte med triumf 2–0 i sett mot den polske duoen Michal Bryl/Grzegorz Fiajalek.

Første sett endte med en knepen norsk seier. Mol og Sørum tok kommandoen med 5-2-ledelse til første sidebytte, men to feil på rappen sørget for en jevn avslutning på første sett. En avgjørende blokk av Anders Mol sørget for 21–19-seier.

I andre sett var Mol og Sørum adskillig mer suverene, selv om det holdt hardt mot slutten. Sørum sikret norsk matchball på stillingen 20-15, og selv om polakkene avverget to matchballer, sikret Norge 21-17-seier etter en timeout.

– Det er helt tullete

Dermed kan nordmennene juble for en seier som ikke bare betyr sportslig prestisje, men også store pengepremier.

Vinnerne av turneringen får 150.000 dollar (nesten 1,3 millioner kroner). Det er den klart største seierssjekken for de norske gutta noensinne.

De sikret seg 80.000 dollar bare ved å ta seg til finalen.

– Jeg aner ikke hva vi skal gjøre med pengene. Det er helt tullete, sa Anders Mol til arrangøren etter seieren.

Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim er de eneste norske som tidligere har vunnet verdensserien. Det skjedde i februar 1995. Da var det et litt annet system, for de kunne også kalle seg verdensmestre.

– Det er mye vi kan forbedre. Vi vil spille så bra volleyball som vi kan og jobbe for å bli enda bedre neste sesong, sa Christian Sørum.

Topper verdensrankingen

Anders Mol kommer fra Strandvik i Fusa, mens Christian Sørum er fra Fjerdingby i Akershus.

Den siste tiden har sandvolleyballduoen vært i en egen klasse. De kom til verdensseriefinalen i tyske Hamburg med tre strake turneringsseirer, deriblant EM, i ryggsekken.

De råsterke resultatene har også sendt nordmennene til topps på verdensrankingen. I løpet av kort tid er laget blitt et medaljehåp i Tokyo-OL i 2020.