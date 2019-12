Sint Heidi Løke kastet sko og knebeskyttere i søppelet. Så kom kontrabeskjeden.

Mads Reginiussen angrer ikke på at han avviste RBK. I kveld kan karrieren være over

KUMAMOTO: – Kontrasten kunne ikke vært større, sier strekspilleren.

I likhet med de andre på landslaget møtte hun søndag pressen dagen etter VM-åpningen, før neste møte med Slovenia mandag. Strekspilleren fikk til og med være med på et bilde sammen med japanske kvinner som deltok på en dansekonkurranse på hotellet.

Løke (36) hadde selv valset opp med cubanere dagen før. Nå kjente hun fortsatt på den gode følelsen etter kampen der hun ble toppscorer sammen med Camilla Herrem (33). De to eldste på dette laget ledet an, men begge trodde bare for drøye to måneder siden at de ikke kom til å spille sammen i VM.

Løke får frysninger når hun tenker på hva som skjedde i den siste turneringen i Norge i slutten av september, da hun vred kneet mot Brasil.

Reagerte med sinne

Veteranen, som blir 37 år om noen dager, forteller hvordan hun i Stavanger reagerte på beskjeden om en alvorlig meniskskade.

– Etter undersøkelsen fikk jeg vite at jeg måtte være ute i seks måneder. Da kastet jeg to par håndballsko og knebeskytterne i søppelen på hotellet.

Løke, som nesten aldri er skadet, var lei seg. Ordet forbannet bruker hun også. Da hun reiste til flyplassen med taxi, kom det noen tårer. På flyet hjemover tenkte hun på alt hun gikk glipp av. Farvel VM i Japan.

Heidi Løke Født: 12. desember 1982 Sivilstand: Samboer, to barn Klubber: Runar, Larvik, Gjerpen, Aalborg, Larvik, Györ, Storhamar, Vipers Bosatt: Sandefjord Meritter: 10 internasjonale medaljer: 3 EM-gull og 1 sølv. 2 VM-gull, 1 sølv og 1 bronse. 1 OL-gull og 1 bronse. Har syv ganger vært på All star-lag i mesterskap. Kåret til Årets spiller i verden av Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i 2011. Tre ganger Årets spiller og Årets toppscorer med Larvik. Fire seire i Champions League.

Da skjedde det noe

Så ble det likevel slik at Løke kunne bevege kneet kort tid etter. Hun ble glad, fant frem gamle sko og knebeskyttere og meldte seg til kamp for klubblaget Vipers i Champions League. Den planlagte kneoperasjonen ble avlyst.

Løke har for lengst akseptert at det er mulig å gi feil diagnose. Siden da har hun vært i slag. I siste seriekamp for Vipers mot Fredrikstad scoret hun 12 mål.

For nå er sandefjordingen der hun skal være. Venninnen Herrem ble kåret til banen beste, og fikk klappe maskoten i en langvarig filmsekvens på banen. Løke koste seg. Klemte på lagvenninnene, sendte noen tanker til samboer og to barn der hjemme, og merket godfølelsen.

– Hun er en kriger som alltid går foran. Hun er «one of a kind» mener Emilie Hegh Arntzen.

Selv ler Løke av dette utsagnet. Hun mener svaret er enklere:

– Jeg elsker håndball og blir aldri lei. Jeg skal holde på i mange år fremover.

Har mange kvaliteter

Hun er sterk, har rutine, skyter med begge hender, og er et godt alternativ til strekspiller Kari Brattset Dale, som også holder et høyt nivå. Dale er i den ungarske toppklubben Györ, der Løke var tidligere. Som oftest er Dale i Norges førsteoppstilling.

Nå står de to strekspillerne sammen og satser mot Norges 28. internasjonale medalje på kvinnesiden.

Norge – Cuba 47–16 (25–9) Hall: Aqua Dome Tilskuere: 900 Norges lag: Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 1, Heidi Løke 8, Stine Skogrand 2, Silje Waade 2, Stine Bredal Oftedal 4, Kari Brattset Dale 4, Helene Gigstad Fauske 1, Moa Högdahl 2, Marit Røsberg Jacobsen 2, Ingvild Bakkerud 4, Camilla Herrem 8, Sanna Solberg-Isaksen 7, Marta Tomac 2. Toppscorer Cuba: Yarumy Cespedes Chirino og Lisandro Lusson Miranda, begge 3. Dommere: Heidy Elsaied/Yasmina Elsaied, Egypt. Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Cuba 1 x 2 min.

Ingen motstand

For Cuba ble for lette. Løpssterke Sanna Solberg-Isaksen og deretter Camilla Herrem, løp som gale. De fikk perfekte langpasningene av en opplagt Silje Solberg i målet.

Det tette forsvaret gjorde dette mulig, og da det sto 22–7 ved pause, var 2. omgang noe spillerne måtte skjerpe seg til.

– I en slik kamp er det gull å være kantspiller, mener Herrem.

– Returløpet var ikke det de likte aller best. Da er det fint at vi kan bruke tempoet. Forsvaret var kompakt, Silje og etter hvert Andrea (Austmo Pedersen), sto godt i målet.

– Vi løper over dem, kommer det fra Silje Solberg, målvakten som ikke lenger har Katrine Lunde og før det Kari Aalvik Grimsbø ved sin side. Nå er det hun som er den erfarne. Overgangen til den ungarske klubben Siofok har gjort 29-åringen godt.

Hennes trener der, Tor Odvar Moen, mente før VM at hun kunne bli en krumtapp.

Omtrent 900 tilskuere

En liten norsk kontingent på omtrent 15 tilhengere heiet fra tribunen, men ellers var det glissent i hallen. Vertsnasjonen Japan spiller heller ikke på denne arenaen. Men akkurat det er ingen av de norske opptatt av.

Nå skal spillerne samle seg, ikke bli overmodne, og forberede seg til neste kamp mandag. Den går mot Slovenia, som vant 32–26 mot Nederland.

For flere var det resultatet en overraskelse, men kanskje enda mer at regjerende verdens- og europamester Frankrike tapte mot Sør Korea.

– Vi fikk en god start, men alle må opp et hakk i den andre kampen (mot Slovenia), mener Silje Solberg.

I likhet med medspillerne var hun glad for at alle i laget, også de tre debutantene, kom på banen. Det gjør at de har fått kjenne på det å spille VM.

Alle kom inn på banen, og samtlige scoret. Så ble da også VMs først kamp en utmerket anledning til å la alle spillerne få den muligheten.

– Jeg er glad for at jeg ikke ble avskiltet, ler Heidi Løke.

Da pressemøtet var over søndag formiddag japansk tid, bar det rett til den første av to treningsøkter. Og den gode meldingen var at kantspilleren Malin Aune meldes skadefri, og skal inn i laget.