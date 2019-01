Slik blir Norges videre vei i VM

Saken oppdateres.

Danmark-Østerrike 28–17 (11-8)

Østerrike ledet 8–5 og de 15.000 hjemmetilskuerne i Boxen trodde knapt hva de så.

Men en sterk sluttspurt i første omgang sikret 11–8-ledelse til Danmark da lagene gikk til pause.

Da runget «Vi er røde, vi er hvide» i Boxen.

Danmark var det klart beste laget i andre omgang og vant til slutt med meget komfortable 17–28.

Nå venter Norge i neste og siste gruppekamp for VM-verten.

Full poengpott gull verdt

Tidligere på kvelden vant Norge 41–20 over Chile på samme arena i Herning.

Norge har vunnet sine fire første og kun én gruppespillkamp gjenstår: Den mot Danmark. Og den blir viktig.

Med seier der er Norge gruppevinner og tar med seg de fire poengene de allerede har sikret mot nummer to og tre i VM-gruppe C. Med tap tar Norge med seg kun to poeng. I øyeblikket ser Tunisia ut til å bli gruppetreer, Norge tar da med seg de to poengene de sikret i 34–24-seieren i sin åpningskamp i mesterskapet.

Se hele tabellen fra gruppe C nederst i saken.

Med seier mot Danmark har Norge fire poeng og full pott.

Poengene tas med til hovedrunden, som starter lørdag.

Der skal Norge møte de tre beste lagene i VM-gruppe D, der blant andre Sverige spiller.

Sverige leder sin gruppe

Etter tre av fem VM-kamper har Sverige full pott, mens tabelltoer Ungarn har fem. De to landene møtes innbyrdes i «finalen» i gruppe D torsdag kveld.

I øyeblikket er Qatar tabelltreer i VM-gruppe D.

De tre beste fra gruppe C og D møtes i hovedrunden som også spilles i Boxen i Herning (Norge møter kun lag fra gruppe D).

Se tabell fra gruppe D nederst i saken.

De to beste lagene går videre til semifinale i Hamburg fredag 25. januar. Der venter de to beste lagene fra hovedrunden (de tre beste fra gruppe A og B).

Ved poenglikhet etter hovedrunden teller innbyrdes oppgjør først.

Seier mot Danmark vil altså gi en mye lettere vei for å nå semifinalen på alle mulige måter.

Bronsefinale og finale spilles i Herning søndag 27. januar.