Slik ser eliteserietabellen ut om Larvik går konkurs

Den tidligere håndballstormakten Larvik er i dyp krise. I forrige uke ble det klart at alle spillerne er fristilt fra sine kontrakter.

Det neste døgnet vil avgjøre Larviks skjebne. Tirsdag er det styremøte hvor revisor skal levere beretningen, onsdag er det årsmøte. Da får man vite hva som blir framtida til klubben.

Norges Håndballforbund har hatt tett dialog med Larvik den siste uka. De er tydelige på at de ikke vil gi klubben noe mer økonomisk hjelp med å få videre lisens i Eliteserien.

– Vi har et grunnleggende prinsipp der alle klubbene behandles likt i henhold til kravene for å få lisens, forklarer generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Tre mulige utfall

Det er tre scenarioer som er sannsynlige etter årsmøtet.

Larvik kan få endene til å møtes og fortsette som før.

De kan melde oppbud. Da må klubben starte opp på bunnen av norsk håndball.

De kan overleve, men ikke holde kravene til lisens. Da fortsetter klubben videre i år, men rykker ned og må starte neste sesong i 1. divisjon.

Daglig leder i Larvik, Pål Albertsen ser bare to muligheter.

– Nå handler det bare om å få inn nok penger. Det er enten eller, sier Albertsen.

Han er ikke veldig optimistisk noen timer før styremøtet.

– Akkurat nå har vi ikke pengene som trengs. Jeg skal ikke spekulere i hva som blir den endelige avgjørelsen, men det er faktum nå, fortsetter Albertsen som startet i jobben som daglig leder i januar.

Styreleder Cathrine Svendsen har ikke svart på våre henvendelser.

Dette skjer ved oppbud

Hvis Larvik skulle begjære oppbud så vil alle resultatene deres i serien så langt strykes. Larvik har tapt fire kamper og spilt én uavgjort.

To av lagene som da vil påvirkes, er bunnlagene Skrim og Fana. De vant begge mot Larvik i høst, og vil i så fall miste to poeng hver.

– Det blir tyngre å ta igjen lagene foran, men det er ikke oss det handler om. Jeg synes det er mer flaut at det skjer. Det er ikke en eneste sesong uten at det er økonomisk trøbbel, sier Erlend Lyssand, trener for Fana topphåndball.

Rælingen og Gjerpen som ligger på plassene over, vil da «tjene» to poeng hvis Larvik melder oppbud.

Vipers og Tertnes

Vipers som leder serien, vil tape to poeng. Det betyr at Fredrikstad bare er fire poeng bak. Tertnes vil tape to poeng, og miste ett poeng til tabellnabo Storhamar. Likevel klatrer de på tabellen og vil være to poeng unna medalje hvis Larvik forsvinner.

For lag som Byåsen og Molde har et eventuelt oppbud ikke ha så mye å si, bortsett fra at de vil klatre én plass på tabellen.

Med Larvik i serien rykker to lag ned og et tredje spiller kvalifisering. Hvis Larvik derimot rykker ned, er det bare ett lag som rykker direkte ned.

– Laget som havner sist rykker ned, og plassen over spiller kvalik hvis det skulle gå verst tenkelig med Larvik, forklarer Langerud.