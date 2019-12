Slik skal Norge vinne mot Russland: – Tror det kan bli en severdig kamp

Syrstad Engen scoret for den tyske serielederen

Mathilde (26): - Jeg husker at som barn var det en liten evighet å vente til jul hvert år. Nå går det nesten litt for fort

Har du nevroser for at norsk jul er truet, finnes det god medisin

- Ei travel natt for politiet

To menn i 20-årene måtte fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum. Politiet forklarer bakgrunnen i et limerick.

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

Saken oppdateres.

KUMAMOTO: En siste gang samlet landslagstrener Thorir Hergeirsson mediene rundt seg, for å fortelle at det er mulig å vinne mot russerne i en kamp som starter klokken 09.30 norsk tid.

Spillerne kom gående inn fra en økt, blant annet med fotball. Sjefen gjorde som han alltid gjør, gikk i solen foran hotellet og fortalte sine siste tanker før kampen om tredjeplassen i Park Dome.

Norge møter Russland, som har spilt overbevisende håndball inntil laget ble felt av Nederland med ett mål i kampen om en finalebillett. I likhet med Norge, som måtte gi tapt for Spania, og det med seks mål, smertet de tapene.

Bakrekken må stoppes

Men Hergeirsson og hans lag er ikke kjent for å syte. På spørsmål om hva som er nøkkelen til å vinne kampen, sier han:

– Godt forsvar med Silje (Solberg) bak der. Så gjelder det å få stoppet (Anna) Vjakhireva først og fremst, tette lukene for henne, være tøff mot henne og stoppe bakrekken.

Han vet at hun er en av de store skytterne på Russland lag, nummer 24 på toppscorerstatistikken med 36 mål før denne kampen. Men Russland har også en annen spiller som lager mye mål, Jaroslava Frolova, nummer 11 på listen med 45 mål, ett bedre enn Norges beste, Stine Bredal Oftedal.

Må opp med tempoet

Men godt forsvar er ikke nok. Islendingen er opptatt av at Norge må skaffe seg kontringsmål, som det var lite av (ett) mot Spania. Klarer laget det, unngår spillerne å stange mot etablert forsvar i 60 minutter.

– Vi trenger noen kontringsmål og ankomstmål. Russerne er også et løpssterkt lag. Jeg tror det kan bli et severdig kamp med bra tempo.

Han vet at Russlands trener, spanjolen Ambros Martín, har flertallet av sine landslagsspillere samlet i klubben Rostov Don, som han også trener. Derfor er Russland et solid og samspilt lag. Et godt kollektiv.

Ikke noe skal være uprøvd

På spørsmål om Kristine Breistøl i denne kan bli en overraskelse, svarer Hergeirsson.

– Vi kommer ikke til å la noe være uprøvd i kampen hvis vi kjenner at vi trenger ulike ting eller andre ting enn det vi har innpå. Så kommer vi til å bytte på det.

Han sier likevel at det gjelder å gjøre grovjobben. Gjøre detaljene.

– Det var for mange detaljer vi bommet på i forrige kamp både forsvarsmessig, angrepsmessig og skuddmessig.

– Men har Norge en sjanse mot et lag som virker så sterkt?

– Ja, svarer han.

– Nå er det bare å gå inn og sette punktum, forsøke å gjøre den beste kampen vår i mesterskapet. Da har vi sjanse. Normalt må vi opp til det nivået for å kunne slå Russland. Så er det mange faktorer inne i dette. Vi har jobbet med å komme opp til å finne vårt eget, dyrke frem det i kampen. Så må vi trykke til når fløyten går og inntil alt er over.

Alle måtte opp i ringene

Siden den niende og nest siste kampen har hele teamet jobbet godt. Mange var langt nede etter fredagens ydmykende nederlag. Dagen etter var det bare å gå på videre.

– Det virker som om alle nå er klar for kamp. Det er ingen garanti for at vi spiller vår beste kamp eller slår Russland, selv om vi spiller vår beste kamp. Men sannsynligheten øker hvis alle som bidrar i kampen kommer opp mot sitt beste. Inkludert trenerne.

Norge-Russland kl. 09.30