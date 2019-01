Superstjernene hyller Sagosen: – Han er verdens beste, punktum

Saken oppdateres.

NTB har intervjuet flere av VMs tungvekternavn om Sander Sagosen. Det ble mange store ord.

– Dette var jo veldig stas. Å få komplimenter fra gode spillere, er noe man må gjøre seg fortjent til. De skal jo stå inne for hva de sier. Det er spillere, trenere og sportsjournalister som har mest peiling, sier Sagosen.

– Jeg tar det som komplimenter og bruker det som motivasjon.

Sagosens framferd i internasjonal håndball er ingen overraskelse, men det er med en viss ærefrykt flere av VMs store profiler snakker om trønderen.

Fenomenal

I en alder av 23 år er Sagosen allerede konge i Paris St. Germain. Tar han også VM med storm?

Domagoj Duvnjak har nesten på egen hånd løftet Kroatia til medaljekamper de siste årene. Han var med på stjernelaget i forrige VM.

– Sander er en enestående allround håndballspiller. Han er solid i forsvar, har fenomenale egenskaper som spillefordeler, strålende hoppskudd og er ganske dødelig i én-mot-én-situasjoner. Gitt alderen hans, er det fantastisk. Han har mange, mange sesonger foran seg som nøkkelmann i PSG og for Norge, sier Duvnjak.

Kim Ekdahl du Rietz gjør landslagscomeback for Sverige i dette VM. Han er lagkompis med Sagosen i PSG.

– For meg er han verdens beste håndballspiller, punktum. Jeg hadde ikke sett så mye til ham tidligere, men nå har vi vært på samme lag i et halvt år. Han er ganske enkelt fryktelig god på absolutt alt. Aldri før har jeg sett en som spiller en så glad angrepshåndball. Det blir alltid noe ut av det når han satser i angrep, enten mål for ham eller sjanse for en lagkamerat. Sander sliter ganske enkelt hull på alt, sier du Rietz.

Ny Karabatic

Uwe Gensheimer er Tysklands store stjerne, og også han spiller til daglig med Sagosen i Paris.

– Sander leser spillet som ingen annen. Han er en blanding av en klassisk playmaker og en skytter. Han har også utviklet seg som forsvarsspiller. Sander er som Nikola Karabatic (kåret til verdens beste flere ganger): En komplett spiller med ekstreme ferdigheter i angrep og tyngde i forsvar. Han er en sann glede å spille sammen med, sier Gensheimer til NTB.

PSGs Luka Karabatic er fast mann hos Frankrike som skal forsvare sitt VM-gull fra 2017.

– Sander er en av de aller beste spillerne i verden. Han ledet Norge til VM-finale for to år siden. Han er prototypen, av ypperste merke, på en moderne håndballspiller: Sterk i angrep og med egenskaper til å spille forsvar også. I tillegg er Sander er gutt å bli glad i, og på toppen er han veldig morsom, sier Karabatic.