Svartebørsalarm før Norge skal møte Danmark i VM

Saken oppdateres.

Interessen rundt VM-kampen håndball mellom Danmark og Norge er skyhøy. Nå advarer arrangøren mot billettjuks.

Dette er gruppefinalen i C-puljen, og oppgjøret går torsdag kveld. Boxen-arenaen tar tett opp mot 15.000 tilskuere. Nå frykter arrangøren at selgere skal gjøre gode kroner på billetter og at tilreisende blir stående utenfor hallen helt fintet bort.

Generalsekretæren i Danmarks håndballforbund, Morten Stig Christensen, sier dette til NTB:

– Jeg må på det kraftigste advare alle. Man skal kjøpe sine VM-billetter på Ticketmaster i Danmark eller Eventim i Tyskland hvis man vil være sikker på at billetten gir adgang til kampene.

Falsk?

Billettene til håndball-VM er ikke skrevet ut med navn, og det kreves derfor ikke legitimasjon ved inngangene.

– Kjøper man sin billett et annet sted, risikerer man å betale overpris for den. Men enda verre så risikerer man også at billetten er falsk og dermed ikke gir adgang til kampene. Det er fryktelig ergerlig, og det er dessverre ikke noe vi kan gjøre med det, sier Christensen.

Seier gir lettere rute

Det er anslått at over 3000 nordmenn allerede har skaffet seg gyldig billett til storkampen enten hos norske reiseoperatører eller direkte via nettkjøp.

En norsk seier over Danmark vil gjøre veien mot en semifinale langt gunstigere enn ved et nederlag.

Norge har vunnet alle sine tre første VM-kamper. Tirsdag kveld er Christian Berges menn store favoritter i møtet med Chile.

(NTB)