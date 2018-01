Sverige til EM-finale etter thriller: – Helt utrolig

Uklar situasjon for de bortførte barna

Namdalsbedrift kjøper rederi for 114 millioner kroner

Reitan kjøper kunst for 4,5 millioner kroner fra Rema

Tid for å rydde? Begynn med kjøleskapet

Spania sjokkerte verdensmesteren – klare for EM-finale

Det finnes dem som kaller huset deres i Meråker for et kråkeslott.

Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen

Denne spilleren vil gjenforenes med Valakari: – Jeg vet at Simo kan lykkes i TIL

Kurtovic i storform – vant mot Nora Mørk og Co.

Norske gullhåp vil bo for seg selv. Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen.

Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen

Saken oppdateres.

Sverige - Danmark 28–28 (35–34 etter ekstraomganger)

Sverige møter Spania i EM-finalen i håndball etter en uhyre jevn og dramatisk semifinale mot Danmark fredag. Kampen endte 35-34 etter ekstraomganger.

– Det er helt fantastisk. For en lagmoral vi viser, sier Sveriges Mattias Zachrisson etter kampen.

– Jeg er utrolig skuffet, sier danskenes Morten Olsen til TV2.

– Vi misbrukte altfor mange sjanser og uttnyttet ikke overtallet vårt godt nok. Vi kjente ikke vår besøkelsestid, legger han til.

Utlignet i siste sekund

Sverige hadde initiativet gjennom store deler av kampen og så ut til å hale finalebilletten i land allerede etter ordinær tid. I siste sekund utlignet imidlertid Lasse Svan Hansen til 28-28 for Danmark og sendte kampen ut i forlengning.

Der festet svenskene tidlig et nytt lite grep og ledet 31-30 etter at de første fem minuttene var unnagjort. Danskene forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men lyktes ikke med et nytt mirakuløst comeback.

- At vi kan samle oss som lag og vinne dette, er helt utrolig, sier Zachrisson.

Mot alle odds

Dermed fortsetter det relativt unge og umeritterte svenske laget å overraske i Kroatia. De færreste hadde tro på Sverige som finalelag før sluttspillet startet.

Med til historien hører det også at Sverige måtte unnvære to av sine aller største profiler i fredagens semifinale. Kristianstad-spilleren Albin Lagergren var uaktuell på grunn av hjernerystelse, mens Tyskland-proffen Simon Jeppsson måtte kaste inn håndkleet med sykdom i forkant av kampen.

Mattias Zachrisson scoret åtte mål for Sverige, Niclas Ekberg og Jim Gottfridsson sju hver. For Danmark scoret Mikkel Hansen 12 mål og Rasmus Lauge Schmidt 11, men til ingen nytte.

Sverige møter Spania i EM-finalen søndag. I bronsekampen skal Danmark ut mot regjerende verdensmester Frankrike.

(©NTB)