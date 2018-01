Sykdomsfri Sagosen herjet mot Danmark

Trump: - Jeg er et veldig stabilt geni

Saken oppdateres.

Norge-Danmark 27–25

Norges Sander Sagosen viste glimt av toppslag mot Danmark og var storscorer i 27-25-seieren i firenasjonersturneringen i den franske hovedstaden Paris lørdag.

Sagosen så torsdagens Frankrike-kamp fra tribunen etter å ha hatt en halsbetennelse. De norske gutta tapte 27-32.

Sagosen har vært feberfri siden troppen reiste fra Oslo onsdag, og viste at det ikke er noe i veien med skuddarmen da han banket inn tre strake mål etter at Kristian Bjørnsen scoret Norges første mål i kampen. Trønderen noterte seg til slutt for åtte mål i seieren.

– Det var litt hardt, men det er en gjennomkjøring og det er deilig å kjenne at jeg lever igjen. Vi spilte bra i dag. Vi hadde litt for mange tekniske feil, men sto bra bakover. Vi hadde egentlig grei kontroll hele kampen. Det var en bra gjennomkjøring for oss, sa Sagosen til TV 2.

22-åringen har ikke spilt kamper på 14 dager.

– Jeg gikk litt tom mot slutten, men sånn er det. Til mesterskapet skal jeg klare å holde to omganger, smilte Sagosen.

Norge ledet 8-6 i første omgang, men danskene scoret fire på rappen, samtidig som Norge slurvet og pådro seg noen utvisninger.

Danmark kom tilbake

Sagosen satte imidlertid inn sitt sjette for kvelden på en frekk flyger i samarbeid med Bjørnsen til 11-11, før han smelte inn sitt sjuende til 12-11 sekundet før pause.

Norge åpnet annen omgang best, og landslagskaptein Bjarte Myrhol kontret inn norsk 19-14-ledelse ni minutter etter pause.

Danmark fulgte imidlertid samme oppskrift som i første omgang og kom tilbake på 20-20 med ti minutter igjen.

Sagosen måtte tåle flere bom i annen omgang, men banket inn sitt åttende for kvelden etter en ny god norsk periode til 26-21 fem minutter før slutt.

Danmark knappet innpå i avslutningen, men Norge vant 27-25 og slo tilbake etter Frankrike-tapet.

– Det var bedre i dag. Det er ikke så ofte vi spiller sammen, og det tar tid med samhandling, så vi kan enda bedre enn dette, men det er artig med en seier, sa landslagssjef Christian Berge til TV 2.

På tribunen mot Frankrike satt også både Gøran Johannessen og Eivind Tangen, som begge tråkket over på trening. Tangen var tilbake mot Danmark, mens Johannessen måtte stå over én kamp til.

Skadd Hansen sto over

Danmarks største stjerne, Mikkel Hansen, måtte stå over kampen mot Norge. Sander Sagosens lagkamerat i Paris Saint-Germain har problemer med det ene kneet og måtte også sitte på benken i torsdagens seier mot Egypt.

Dansken har imidlertid uttalt at EM, som starter 13. januar for Danmarks del, ikke skal stå i fare.

– Kneet har vært litt ustabilt, så vi har valgt ikke å ta noen sjanser. Men det går framover, og jeg er ikke bekymret for EM, sa Hansen til dansk TV 2.

Norge EM-åpner mot Frankrike i Porec (Kroatia) fredag. Før den tid skal Norge spille mot Egypt i Paris søndag.

