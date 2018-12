Syltynt håp om EM-gull: Slik blir Norges vei videre

Fengselsdommene oppheves for Nummeropplysninga-toppene

Her får Kari Trondheim kommunes frivillighetspris

Kvinner utsatt for vold i Trondheim

Ola fikk tips om at tyver kunne slå til – natt til onsdag ble butikken raidet

Tobb står dypt inne i et byggeprosjekt av svært useriøs karakter

To biler trafikkulykke på E6 i Verdal

Den imponerende sesongstarten har gitt Røthe et vanskelig valg

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Her er den nitriste Norge-børsen etter EM-nedturen

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Her er den nitriste Norge-børsen etter EM-nedturen

Saken oppdateres.

Så langt har de norske håndballkvinnene hatt tilhold helt ute på tuppen av Bretagne-kysten ut mot Atlanterhavet i byen Brest. Men siden laget nå er klar for mellomspillet i EM, er de nødt til å flytte base.

Nå er det Nancy i nordøst-Frankrike som står for turen. Byen ligger på høyde med Stuttgart, ikke så langt unna grensen mot både Belgia, Luxembourg og Frankrike.

De tre kampene i mellomrunden skal spilles i Palais des sports Jean-Weille, som har en kapasitet på 6000 tilskuere.

Norge skal spille mellomspillet i gruppe 2, og møter der de tre beste fra gruppe C. Nederland vant gruppen foran Ungarn og Spania.

Norge går inn i mellomspillet uten poeng. Både Romania og Nederland har fire poeng, så veien videre etter de tre neste kampene er blytung for det norske laget.

Med null poeng ligger Norge helt nederst på listen sammen med Ungarn. Det betyr at Norge er nødt til å vinne alle sine tre kamper, og er i tillegg avhengig av at Romania slår Nederland. I tillegg er de avhengig av at Tyskland ikke får mer enn tre poeng på sine tre kamper.

Håndballjentenes uvanlige tradisjon: Vil gjøre alt de kan for å slippe å høre en spesiell sang

Slik spilles Norges kamper i mellomspillet:

7. desember

klokken 18: Spania mot Tyskland

Klokken 21: Ungarn mot Norge

9. desember:

Klokken 15: Ungarn mot Tyskland

Klokken 18: Nederland mot Romania

11. desember:

Klokken 18: Spania mot Romania

Klokken 21: Nederland – Norge

12. desember:

klokken 15.45: Spania – Norge

Klokken 18.00: Ungarn – Romania

Klokken 21.00: Nederland – Tyskland

I den andre gruppen i mellomspillet spiller Danmark, Frankrike, Montenegro, Russland, Serbia og Sverige.

Veien mot gull:

I mellomspillet er Norge nødt til å bli blant de to beste i gruppen. De fire lagene er klare for semifinale 14. desember.

I tillegg spiller lagene som havnet på tredjeplass kamp om femteplassen samme dag.

Kamp om 5.-plassen:

14. desember klokken 14

Semifinaler:

14. desember 2018 klokken 18.00: Vinner gruppe 1 – Nummer 2 i gruppe 2.

Klokken 21: Vinner gruppe 2 – Nr 2 i gruppe 1.

Bronsefinalen spilles 16. desember klokken 15.00, og finalen spilles samme dag klokken 18.00.