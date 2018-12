Herrem inn i den norske EM-troppen

Saken oppdateres.

BREST: Camilla Herrem hentes inn i den norske EM-troppen i håndball. Det var TV 2 som først meldte om saken mandag formiddag.

Kantspilleren blir med som en ekstra sikkerhet på grunn av skadesituasjonen til Thea Mørk, som sliter med kjenninger av en skade i låret og sto over da Norge overraskende tapte mot Tyskland i åpningskampen.

I Mørks fravær scoret Sanna Solberg kun ett mål fra venstrekanten.

Thea Mørk er imidlertid friskmeldt til mandagens kamp mot Tsjekkia. Det bekreftet keepertrener Mats Olsson etter mandagens formiddagstrening.

– Thea er testet og funnet 100 prosent skadefri. Vi ville aldri tatt henne med hvis ikke hun var klar, sier Olsson til Aftenposten.

Kan bli sendt hjem

Mats Olsson sa til et samlet pressekorps at Camilla Herrem er hentet inn som en ekstra sikkerhet. Herrem kan, ifølge Olsson, risikere å bli sendt hjem før mellomspillet i Nancy.

Sola-spilleren er ikke aktuell i mandagens kamp. 32-åringen trente ikke med resten av laget mandag formiddag.

TV 2 meldte at Herrem landet på flyplassen i Brest mandag formiddag, og ble hentet av landslagsassistent Mia Hermansson Högdahl. 32-åringen ville da ikke kommentere situasjonen.

TV 2s journalist Ida-Marie Vatn la mandag ut dette bildet på Twitter:

Herrem ble vraket til den opprinnelige EM-troppen etter å ha vært svært sentral for Norge i mange år. Hun ble mor for første gang i sommer.

– Skal jeg være helt ærlig er jeg stolt over at jeg klarte å komme helt hit. Jeg har ikke hatt en normal oppkjøring, jeg har vært på sykehuset, og det er ikke bare-bare å komme seg fortest mulig etter en fødsel. Jeg har gjort alt hundre prosent i den tiden for å komme tilbake. Jeg er ganske glad for å kunne si det, sa Herrem like etter uttaket.

– Hun har jobbet hardt og gjort alt riktig, og kommet langt på de fire månedene etter fødselen, så hun er en reserve til mesterskapet, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson da.