Tennisstjerne tok til tårene under diskusjon med dommeren: – Du er en tyv

Den høydramatiske finalen endte 6-2, 6-4, og Osaka er dermed den første japanske kvinnen som har vunnet en Grand Slam-tittel.

Den unge japanerens prestasjon vil trolig likevel bli overskygget av amerikanske Williams' poengstraff. 36-åringen fikk poengstraff etter to advarsler og ble så sint at hun nærmest skrek til dommeren.

– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal ett poeng fra meg. Du er en tyv, sa Williams da stillingen i det andre settet ble endret fra 5-4 til 5-3.

Tre advarsler

Illsint krevde Williams en beklagelse fra Ramos. Hun ropte samtidig at hun har en datter, og at hun aldri ville fått seg til å jukse, fordi hun ønsker å være et godt forbilde for henne.

Den voldsomme reaksjonen gjorde vondt verre for Williams, som ble trukket et helt game for opptrinnet, slik at stillingen i det andre settet ble endret fra 5-4 til 5-3. I tennis får du først en advarsel, deretter fratas du et poeng, og videre et helt game, dersom dommeren mener du bryter reglene for oppførsel.

– Det er mange menn som har sagt mye forskjellig, men fordi de er menn, har det ikke noe å si. Fordi jeg er kvinne, fratar du meg poeng? Det er ikke rettferdig, tordnet Williams.

I den videre diskusjonen med dommeren klarte ikke amerikaneren å holde tårene tilbake.

Beklaget seieren

På podiet var det Osakas tur til å gråte. Som den første japanske kvinnen som noen gang har spilt en US Open-finale, var hun fullstendig uredd og herjet til tider med 16 år eldre Williams. Da hun omsider kunne slippe jubelen løs, var det til pipekonsert fra publikum i New York. Etter finalen beklaget hun seg.

– Jeg vet at alle heiet på henne, og jeg er lei meg for at det endte slik. Jeg vil bare si takk for at dere så på kampen. Tusen takk, sa den beskjedne 20-åringen, som ennå ikke var født da Williams begynte sin profesjonelle karriere.

Ingen av de to ønsket å svare på spørsmål fra pressen, men også Williams hadde lyst til å si noen ord fra podiet.

– Jeg vet at dere protesterte, det gjorde jeg også, men la oss gjøre dette øyeblikket så bra som mulig og komme oss videre. La oss slutte å bue. Gratulerer, Naomi. Ikke mer buing, sa 36-åringen.

Osaka har flere ganger uttalt at Williams er hennes store idol, noe hun gjentok etter finalen. De to har møttes kun én gang tidligere, i Miami, og også den gangen vant Osaka etter to sett.

