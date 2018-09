Thea Mørk øyner EM-spill etter flere skademareritt: – Det vil bli veldig spesielt

Gladnyhet for Hareide og Danmark: Landslagskonflikten er over

FRANKRIKE - NORGE 22–22

Nora Mørk er i tidsnød for å rekke håndball-EM, men tvillingsøsteren Thea (27) nærmer seg med stor fart. Lørdag ble det 22–22 mot Frankrike.

Veronica Kristiansen utlignet på et langskudd med kampens siste skudd.

Mørk var sentral i førsteomgangen på vei mot 14-9-ledelse ved pause. Hun opptrådte frekt og tøft i forkant av flere av sine scoringer.

Norge eksperimenterte mye som ledd i EM-forberedelsene, men det var i perioder veldig tamme saker – begge veier – i andreomgangen.

Håndballjentenes vei til EM: *Søndag: Danmark-Norge (Horsens) * 22. nov.: Norge-Ungarn (Fornebu) * 24. nov.: Norge-Danmark (Fornebu) * 25. nov.: Norge-Frankrike (Fornebu) * Norge møter Romania, Tyskland og Tsjekkia i gruppespillet i EM.

Camilla Herrem ble mamma i sommer, og det er uklart hvor aktuell hun egentlig er for EM. Per nå står trolig Mørk og Sanna Solberg først i køen for å ta de to plassene på venstrekanten.

Og skal man unne noen å spille et seniormesterskap, må det være Thea Mørk. Hennes skadehistorie kan sende frysninger nedover ryggen på de fleste: Tre korsbåndoperasjoner (knær) og gjentakende problemer med en skulder. Den ble operert i fjor.

– Jeg jobber så hardt jeg kan og håper på å komme med. Å spille et mesterskap vil bli veldig spesielt, sier Mørk til NTB.

Alle skadene gjør at Mørk sammenlagt har mistet over fire sesonger siden hun var 16-åring.

Spent

Tidlig i november offentliggjøres EM-troppen.

– Jeg kommer selvfølgelig til å være veldig spent, men det er jo ikke så mye man kan gjøre da.

Hun og Nora har et meget tett tvillingforhold, og de snakker med hverandre på telefon mange ganger hver dag.

– Vi setter på FaceTime, og da er det nesten som å henge sammen, sier Thea.

De to bodde sju år sammen i Larvik før Nora flyttet til Ungarn for vel to år siden. I sommer byttet Thea ut Larvik med København.

– I Larvik kjente jeg alle rutinene, menneskene og klubben. I København har jeg vært mer på egen hånd i starten. Det har vært litt merkelig, men det er jo godt å utfordre seg selv litt, sier hun til NTB.

Dette var det ellevte møtet mellom Frankrike og Norge siden sommeren 2016 og det fjerde på ni måneder.

Redusert

Frankrike manglet lørdag sju av sine verdensmestere fra i fjor. I firenasjonersturneringen i Norge i slutten av november vil det trolig være et langt skarpere Frankrike.

Siden VM i fjor er Mørk (i opptrening etter alvorlig kneskade), Herrem og Kari Aalvik Grimsbø (nei til landslaget) ute for Norge.

Det franske laget blir EM-favoritt på hjemmebane. Norge kan ikke møte Frankrike før i en eventuell semifinale foran 18.500 tilskuere i Paris.

