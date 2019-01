Tidligere dommerprofiler knallhardt ut mot «VM-stunt»: – Et gufs fra fortiden

Venstre: – Klimaløft. Forskere: – For lite, for seint

«Stuntet» det er snakk om er at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bestemte seg for å splitte dommerpar og sette dem sammen én og én på tvers av dommerpar og nasjonaliteter under det pågående verdensmesterskapet. Plasseringskampene mellom Makedonia og Kina, og Russland og Qatar, ble dømt av en blandet duo mellom et par fra Sveits og et fra Makedonia.

– Et gufs fra fortiden når jeg ser dette, tordnet tidligere toppdommer Guro Røen på Twitter etter å ha sett oppsettet.

– Dette er så useriøst og respektløs over alle aktører. Jeg skjemmes, fortsatte hun.

– Jeg trodde den «crazy» ideen om blandede dommerpar var begravet etter VM i 2013, men nei, IHF opptrer igjen respektløst overfor dommernes oppgave. Er det en straff for noe, spurte hennes tidligere makker Kjersti Arntsen.

IHF sier at regelboken er felles

Røen utdyper utblåsningen slik:

– Dette er et VM hvor dommerne har forberedt seg i par, de er kvalifisert som par, og de har lagt ned masse tid og innsats for å forberede seg. Da synes jeg det er useriøst å splitte dem og be dem dømme med andre. Forbundet forventer mer og mer profesjonalitet fra dommerne, men så er de ikke profesjonelle tilbake, sier Røen.

– De må teste sånne ting mye tidligere, som på juniornivå, ikke på seniornivå, fortsetter Røen.

IHF begrunner forsøket med at dommerne forholder seg til samme regelbok og kampsituasjon, og at det derfor ikke trenger å ha noe å si hvem som dømmer sammen.

– Vi har gjort noen prøver i junior- og yngres-VM, men dette er første gang i et herre-VM, sier styreleder i dommerkomiteen, Ramon Gallego, til IHFs nettsted.

– Sammen med IHF-president Dr. Hassan Moustafa har vi bestemt oss for å ta opp igjen ideen om blandede dommerpar, og det er noe vi har diskutert mye i løpet av de siste 12 månedene. Ideen er at vi fra begynnelsen av skal lære opp unge og talentfulle dommere til å dømme på et moderne vis, fortsetter spanjolen.

Røen mener blandingen av dommerpar gjør at dommerne ikke kan prestere opp mot sitt beste.

– I et dommerpar har man over lengre tid utviklet et samarbeid, hvor man kjenner hverandres styrker og svakheter. Hver dommer vet også hvordan makkeren reagerer under stress og press. Dette må fungere å kunne dømme godt. Når man tar bort dette og setter en sammen med en fremmed, så mister man tryggheten, kommenterer Røen.

Forsøkskaniner i 2013

Den tidligere dommeren var selv en av forsøkskaninene da tankegangen ble testet første gang under kvinnenes VM i 2013. Røen dømte sammen med en koreansk dommer, mens Arntsen dømte med en dommer fra Elfenbenskysten.

– Jeg husker at jeg en gang ropte brøyt i headsettet, mens den andre dommeren dømte frikast og ga gult kort. Vi forsto ikke hverandre. Jeg følte vi ble latterliggjort, forteller Røen.

– Jeg husker også at treneren til det ene laget var veldig oppgitt over at vi dømte så forskjellig. Jeg sa at han ikke måtte skylde på oss, men på forbundet, fortsetter hun.

Var Norges best rangerte dommerpar

Røen og Arntsen ga seg som dommere på toppnivå i fjor høst fordi de følte at de ikke hadde noe mer å strekke seg etter. Duoen var Norges best rangerte dommerpar, men ble ikke nominert til precampen før det pågående VM i Danmark og Tyskland.

IHF valgte i stedet å sende Lars Jørum og Håvard Kleven, som var rangert som Norges nest beste dommerpar på det tidspunktet. Jørum og Kleven ble sendt til mesterskapet og dømte senest mellomrundekampen mellom Brasil og Kroatia søndag.

Røen angrer ikke på valget om å legge opp.

– Helt ærlig, så tenkte jeg at «åh, vi er fortsatt der, ja». Jeg mister derfor ikke nattesøvn av den avgjørelsen når det er sånn, sier den tidligere dommeren.

I løpet av seks år som dommerpar, dømte Røen og Arntsen tre VM, to EM og ett OL. De vant også «årets dommerpar» ved fire anledninger.