Tidligere toppspiller så Casper Ruud som 15-åring. Da la han merke til en unik egenskap.

Saken oppdateres.

Fredag ble Casper Ruud (19) klar for sin tredje Grand Slam-turnering i 2018. I januar spilte han Australian Open, i mai var han med i French Open. Til uken er han med i hovedturneringen i US Open. Kun Wimbledon av de fire store turneringene er gått uten nordmannen.

Mandag møter han argentinske Guido Pella i første runde. Han er rangert som verdens 65. beste spiller. Casper Ruud på sin side er nummer 143.

Tross sin unge alder, har altså Ruud levert knallsterke resultater i 2018. Men hva er det som gjør 19-åringen så god? Vi har bedt eksperter si hvilke egenskaper som gjør at Casper Ruud hevder seg, og hva han kan bli enda bedre på.

Spesielt én unik egenskap

De trekker frem spesielt én ferdighet der de mener 19-åringen er helt ekstrem.

– Han har evnen til aå være best når det gjelder som mest. Selv om han får en dårlig start, så blir han ikke stresset. Nå for eksempel spiller han i en stor turnering, men han er rolig. Det er da han er best, sier tidligere toppspiller Jan Frode Andersen.

– Han spiller tøft på de viktige poengene. Han legger seg ikke bakpå når det er viktige poeng, sier Eurosport-kommentator Christer Francke.

– En del utøvere kan miste ti prosent av ferdighetene når det er avgjørende situasjoner i en kamp. Det mentale fører til at man ikke utfører teknikken og det fysiske på en bra måte. Men Casper blir kanskje ti prosent bedre når det virkelig gjelder. Det er en enorm egenskap å ha, sier Øivind Sørvald, idrettssjef i Tennisforbundet og analyseansvarlig for Ruud.

Allerede da Casper Ruud var 15 år, la Jan Frode Andersen merke til at han hadde en imponerende psyke. Da spilte Ruud NM-finale. Han vant og ble tidenes yngste vinner.

– Jeg husker det veldig godt fortsatt. Det var et poeng i et avgjørende set. Vant han det, så var han norgesmester. Da spilte motstanderen sitt beste poeng i hele kampen. Problemet var bare at Casper var enda bedre. Da tenkte jeg «det er veldig spesielt».

– Han plukker frem helt spesielle ting når det gjelder som mest. Det har jeg sett igjen og igjen. Akkurat sånne ting, det er ekstremt vanskelig å trene. Det er det som for meg gjør ham unik, sier mannen som på sitt beste var nummer 135 i verden.

Knallsterk forehand

Andersen trekker frem Casper Ruuds sterke forehand som en annen årsak til gode resultater.

– Han har en av de 30 beste forehandene i verden, sier Andersen.

Også Christer Francke peker på forehanden, men han trekker i tillegg frem Ruuds gode fysikk.

– Han står matcher bra. Han tåler når kampene blir tøffe og varer lenge. Han kan kjøre på videre når andre blir mer kjørt, sier Eurosport-kommentatoren.

– Han har en fysikk – og også et slagrepertoar som gjør at han holder en enorm hastighet på ballen. Ballen går fort, han har en veldig bra forehand, etter hvert bra backhand, sier Sørvald.

Dette må han forbedre

Ruud har som et mål å krype inn blant verdens 100 beste spillere denne sesongen. Skal han jobbe seg enda lengre oppover listen, må han ta nye steg. Så på hvilke områder har det norske tennishåpet størst forbedringspotensial?

– Noe han jobber med, er det taktiske. Å velge de riktige taktiske trekkene hver gang. Og så er returspillet noe de jobber med hele tiden. Alle som møter ham, vet at det er noe av det svakeste harhatt, men det har faktisk også blitt bedre her borte. Så er kanskje backhand noe svakere enn forehand, men det jobber han med hver dag, sier Øivind Sørvald.

Jan Frode Andersen trekker frem to ting:

– Backhanden og returen. Han bryter ikke serve ofte nok. Hvis han forbedrer de to tingene 20 prosent, er han topp 80 i verden, sier han.

Christer Francke mener Ruud kan bli enda bedre til å variere.

– Han er kanskje en litt ensidig grusspiller til tider. Han kan mikse mer med angrepsspillet, komme på nettet litt oftere. Men så er det samtidig styrken hans at han er så god på de største styrkene sine. Angrepstennisen kan likevel utvikles. Dessuten kan han forbedre backhand og backhand retur, sier han.