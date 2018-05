Tre av tre finaler i sin siste sesong: – Vi er ikke i nærheten av tap

Her er dommen over årets russelåter

Saken oppdateres.

Vipers - Byåsen 30–25

Aquarama: Byåsen truet aldri Vipers i det andre oppgjøret i sluttspillskampen i Aquarama tirsdag, og trener Kenneth Gabrielsen strålte etter kampslutt.

– Jeg er fornøyd. Jeg er så veldig fornøyd med det, er kommentaren Gabrielsen kommer med når han blir konfrontert med at de er klar for sin tredje finale for sesongen.

– Vi fikk en ekstra vitamininnsprøytning av Kvannli sine kommentarer om at vi hadde ett tungt kampprogram, men det tok ikke lang tid før vi knakk den Byåsen-koden. Vi leder 17–11 til pause, og har avgjort kampen. Vi er ikke i nærheten av å tape, og det viser at vi er gode på forberedelser, sier den avtroppende Vipers-treneren.

Prøvde taktisk vri med blandet hell

I andre omgang prøvde Vipers å ta ut målvakten konsekvent i hvert angrep. Det endte med noen baklengs, og lite uttelling fremover. Det var rett og slett taktikktrening før bortemøtet mot Craiova.

– Mot Craiova kan vi bli tvunget til å gjøre det, og da ville vi prøve det ut her. Men det blir en helt annen setting når du leder så mye som vi gjør i dag, så da ender det bare med slurv i stedet. Jeg håper treneren til Craiova så på det her, for i dag var ikke overtall-spillet bra nok. Vi hadde håpet at vi fikk mer utbytte av det, men vi er trygge nok til å bruke det på fredag hvis det blir nødvendig, sier Gabrielsen, som er fornøyd med at han fikk hvilt flere spiller:

– Nå er vi «fit for fight» før avreise i morra. Jeg er fornøyd med at vi fikk rullert så mye på laget som vi gjorde. Vi orket ikke noe slit i dag, så da ville vi knekke de med en gang, og det viste vi ganske tydelig, forteller 42-åringen.

Byåsens strekspiller blir Vipers-fan

– Jeg hadde jo håpet at dette ikke skulle være den siste kampen min for Byåsen, men vi så den vel litt komme, sier Byåsens strekspiller, Hanna Marie Yttereng, som blir Vipers-spiller i juni.

Fredag skal Vipers spille den andre finalen i EHF-cupen mot SCM Craiova, og da skal Yttereng følge kampen med Vipers-øyne.

– Ja, jeg må jo det! De har hatt en tøff sesong, så det er virkelig respekt om de klarer å vinne på bortebane der, det håper jeg på, sier Yttereng som teller på dagene før hun flytter sørover.

– Jeg har vært i Byåsen-bobla frem til nå, men nå begynner tida med flytting, så da flytter jeg meg fort over til å tenke kun på Vipers, sier den tidligere Bietigheim-spilleren, som kommer til Kristiansand 1. juni.

Byåsen gikk ut med ett aggressivt tre-tre forsvar, og det var fordi de håpet at Vipers var slitne etter ett hardt kampprogram.

– Vi måtte prøve noe nytt, og de har hatt ett hardt kampprogram så det var et håp om at vi hadde friskere ben, men det løste ikke seg like bra som vi hadde håpt, forteller Yttereng.

Taus om Waade-rykter

Byåsens høyreback, Silje Waade, har vært linket til Vipers de siste dagene, ettersom hun har en klausul i kontrakten som gjør at hun kan forlate Byåsen, til tross for at hun har to og et halvt år igjen av kontraktstiden. Daglig leder Terje Marcussen vil ikke gå inn på spillerlogistikk.

– Jeg har ingen kommentar på dette tidspunktet. Vi kommuniserer det om det er aktuelt og eventuelt alt er i orden. Hva Ole Gustav Gjekstad vil ha neste sesong, det har vi en diskusjon på internt, og så forteller vi det videre når ting er klart, forteller Terje Marcussen hemmlighetsfullt.

Waade selv ville heller ikke kommentere ryktene om en potensiell overgang til Vipers.

– Selvtilliten øker for hver kamp

Pernille Wang Skaug leverte nok en fantastisk kamp for Vipers, og med seks mål fra kanten ble hun med rette kåret til kampens store spiller mot Byåsen. Hun mener at tillit er nøkkelen.

– Det er deilig. Endelig får jeg mye spilletid, og da stiger selvtilliten for hver kamp. Det er deilig å få vise publikum og laget hva jeg virkelig kan, sier Wang Skaug som gir seg som Vipers-spiller etter sesongen.

Trener Kenneth Gabrielsen er full av lovord om Wang Skaug, som har vikariert for Malin Aune på venstrekanten.

– Akkurat nå er Pernille Wang Skaug rimelig hvass. Malin Aune har vært en av ligaens beste venstrekanter i år, og det har ført til lite spilletid for Pernille, men vi har alltid visst at hun har potensial. Hun er ny i klubben i år, og har bare spilt i en klubb tidligere - og der har hun ikke hatt konkurranse. Men nå når hun får ro i spillet, så nå er vi sterkere på den posisjonen enn vi noen gang har vært, forteller Gabrielsen.

Med tre kamper igjen av sesongen tar Wang Skaug sikte på å levere like bra spill som hun har gjort de siste ukene.

– Vi kan vel håpe på det? Jeg må ta mål på det tror jeg. Det er vanskelig å si, men det er ikke sikkert at jeg har vært så god noen gang, forteller Wang Skaug, som gleder seg til tre tette kamper:

– Vi er vant til to kamper i uka, så vi er klare for å møte Craiova allerede nå vi, og så blir det alltid tette kamper mot Larvik, hvis det er de vi møter, så de er det tøffeste laget vi kan få, avslutter høyrekanten.