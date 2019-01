Treneren ble overrasket da han så Danmark-kampen på video: – Ikke så svart som man skulle tro

Betaler du for tjenester du ikke bruker? Her får du oversikt over abonnementene dine.

Første pallplass på nesten to år for Norges skiskytterkvinner

Saken oppdateres.

HERNING: Igjen og igjen har trønderen tatt frem den kampen på video de siste dagene. Da har han sittet konsentrert for å studere lagene og detaljene.

Firemålstapet var irriterende av mange grunner.

Først og fremst fordi de norske spillerne tapte duellene, men også fordi det ble for mange stolpeskudd og brente 100-prosentsjanser.

I hovedrunden, som for Norges del starter med kamp mot Egypt søndag, er han klar på at feilene kan rettes opp. For det han så i Danmarkskampen, har forandret noe. Han ble overrasket.

– Det er ikke så svart som man skal tro, og som kanskje dere tror, sier Berge til et samlet pressekorps.

Fant veldig mye positivt

Han stilte opp etter treningen i Herning på lørdag.

– Da kunne han fortelle at spillerne hadde ristet tapet av seg, og at det var masse energi.

Men hva tenker han om Danmark-kampen i ettertid?

– Jeg sier ikke at vi bare hadde marginene mot oss, sier Berge, som har gått gjennom kampen mange ganger og sett tegn på at Norge nærmer seg et eller annet. Men han underslår ikke at Danmark presterte en fantastisk kamp.

– Vi er under pari i vårt defensive duellspill. Vi må slippe ballen før i angrepsspillet og vi har for få kantavslutninger. De laget for mye frikast på oss. Får vi ryddet på det blir det bra.

Strutter av energi

Humøret i gjengen er på topp. Ingen deppehoder. Alle vet hva som må til for å nå semifinalen. De tre neste kampene mot Egypt søndag, Sverige mandag og Ungarn onsdag må vinnes.

Ingen lag blir lette. Berge sier at Egypt kommer med et voldsomt trykk og mye krysningsspill. Samtidig skal ha la flere få sjansen til å spille seg inn i laget.

– Betyr det å bruke bredden mer?

– Vi kommer til å starte litt annerledes, slik jeg tenker det nå. Jeg har ikke alle detaljer. Det handler om å spare krefter. Jeg har tillit til alle spillerne og vi kommer til å rullere litt. Vi skal bruke bredden, men jeg kommer også til å spille smalt for de to poengene, legger han til.

Sagt med andre ord: Drar det seg til mot Egypt, settes de antatt sterkeste innpå.