Treneren til Norges neste motstander sjokkerte: – Han må utestenges fra turneringen

Det ble fullstendig kaotisk på slutten av kampen mellom Kroatia og Hviterussland i Norges mellomspillgruppe i EM torsdag.

Kroatia ledet med ett mål da Hviterussland hadde ballen med 30 sekunder igjen. Tv-bildene viser da at Kroatia-trener Lino Cervar tar tak i og prøver å holde igjen en hviterussisk spiller.

– Det er helt på trynet, sa Frode Kyvåg i TV 3-studio.

– Han bør utestenges

– Jeg håper at toppene i det europeiske håndballforbundet følger med, for her er det klart at han skal utestenges fra resten av turneringen. Det hører ingen steds hjemme, og jeg bryr meg ikke om han er trener for Kroatia eller noen andre. Han bør utestenges, sa TV 3-ekspert Joachim Boldsen.

– Det var ingenting. Det var ikke med vilje. Jeg flyttet meg på linjen, og vi smalt inn i hverandre, sier Cervar til VG.

De minnet om at Gunnar Prokop som Hypo-trener fikk ett års utestengelse for å ha løpt ut på banen og stoppet en kontring i en Champions League-kamp i 2009.

Det samme skjedde også i 2012, da Serbias trener Sasa Boskovic holdt igjen Linn Jørum Sulland under en kamp mot Norge. Han fikk ingen videre straff.

Også Gunnar Pettersen måtte forklare seg da han holdt igjen en spiller som Vipers-trener i 2014.

Duvnjak ute

Kroatia måtte slite knallhardt for å slå Hviterussland 25-23 i håndball-EM torsdag. Den siste scoringen fikk Kroatia etter at hviterusserne ble avblåst for brøyt, en avgjørelse ingen andre enn dommerne så ut til å forstå.

Norge hadde bra kontroll på Hviterussland i sitt gruppespill og vant 33-28. Kroatia fikk 15.000 tilskuere i ryggen torsdag, men hadde kjempetrøbbel med å vinne.

Kroatene kom inn i hovedrunden med to poeng og står nå med fire som Norge.

Savnet av superstjernen Domagoj Duvnjak er stort. Han kommer ikke til å spille mer i EM etter en skade i første kamp.

Norge møter Kroatia lørdag kveld.

– Vi håper at alle kommer opp i toppform nå som det gjelder. Jeg synes vi tar steg for steg, og vi håper vi får det ut mot Kroatia, sier Norges Kristian Bjørnsen.