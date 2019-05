Trøndersk håndballprofil med nye problemer - ble operert igjen

Det som skjedde her frustrerte Åge så mye at det ble en protestsang

Saken oppdateres.

Den ble gjennomført kort etter at hun ble Champions League-mester i mai.

Landslagslege Anne Froholdt bekrefter overfor NTB at målvakten er operert for kort tid siden.

For et år siden skjedde det samme. Også da hadde Aalvik Grimsbø vært helt avgjørende for Györ i mesterligafinalen før hun valgte å rydde opp i et kne.

Like etter gikk Aalvik Grimsbø ut i en selvvalgt landslagspause. Der er hun fortsatt.

– Mitt fokus denne sesongen har vært å bidra for klubben min og ta belastningen ned på et litt annet nivå. Så får vi ta en vurdering etter sesongen, men jeg har lært at man ikke kan utelukke noe i håndball. Selvfølgelig frister et OL, men mye skal falle på plass også, sa Grimbø til NTB om landslagsspill etter mesterligatriumfen nylig.

Klubben Györ kjører et noe uvanlig system med tre toppkeepere som deler på spilletiden. Det er med på å redusere belastningen. Aalvik Grimsbø har hatt en tøff karriere med svært mange mesterskap for Norge i tillegg til klubbhåndball.

Hun har et år igjen av kontrakten med den ungarske storklubben.

Vrient

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har virkelig litt å tenke på rundt keeperplassen om dagen.

Katrine Lunde hadde en kanonsesong bak seg da det ene kneet hennes ble ødelagt (fremre korsbåndskade) i Champions League-sluttspillet. Det skjedde for et par uker siden. Lunde (39) er tidligst tilbake på banen i februar. I verste fall kan hun måtte vente i opp til et år.

Silje Solberg er en etablert toppkeeper. Hun blir høyst trolig Norges klare førstevalg framover og i VM. Bak henne ser det nå ut til å bli med langt mindre meritterte navn.

Norge møter Hviterussland i to meget overkommelige kvalkamper denne og neste uke.

Norge vil også til OL. Veien dit kan sikres i VM i år eller i OL-kvalifisering neste år.