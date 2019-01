Tror ikke Norge kunne gjort noe annet: – Er nesten ikke mulig å tro at man skal slå dem

Hva er det de to, for opplysningens skyld kvinnelige, kunstnerne gjør her?

Hør på hva de sier at de skal gjøre. Og vit at slik blir det ikke.

Saken oppdateres.

Søndag kunne Norges håndballgutter bli verdensmestere med finaleseier mot Danmark.

Men «Norge var aldri i nærheten,» som TV3-ekspert Kristian Kjelling sa på direkten.

Danskene vant til slutt 31–22, foran et ekstatisk hjemmepublikum i Herning.

Frode Kyvåg trente blant annet det norske kvinnelandslaget. Han tror ikke Norge kunne gjort så mye annerledes for å endre utfallet.

– I det øyeblikket man møter et lag som aldri har vært bedre, som er på sitt høyeste nivå og har 15 000 tilskuere i ryggen, er det nesten ikke mulig å tro at man skal slå dem, sier Kyvåg.

Han vil heller glede seg over at Norge nok en gang leverte en god turnering, med lagets andre VM-finale på rad.

– Det som har imponert meg mest er samholdet, lojaliteten og balansen i gruppen. Du skal jobbe lenge for å finne maken i en prestasjonsgjeng.

God dansk taktikk

Danskene la grunnlaget for seieren i først omgang. Rasmus Lauges scoring like før hvilen sørget for at danskene ledet med syv mål til pause.

– Danskene kom til for lett. Norge er for svake i duellspillet i første omgang, sier TV 2s håndballekspert, Randi Gustad.

Hun synes Norge var på hælene allerede etter første kast.

– Danmark var gode, men på en annen side skuffer Norge. At de ikke klarer å lage flere brudd i første omgang, er med på å ødelegge sjansene deres.

Hun roser også Danmark-trener Nikolaj Jacobsens taktikk.

– Danskene gjør oss dårlige. Jacobsen kommer med motspill mot Norge – han vet at Norge scorer mye på kontringer.

Gustad er klar på at det også var for mange enkeltspillere som ikke presterte på toppnivå.

– En blanding av dansk taktikk og svake norske enkeltmannsprestasjoner vinner kampen for Danmark.

Hva kunne Berge gjort?

– Vi tapte for det beste laget. Vi greide ikke å spille vårt spill i finalen, sa landslagssjef Christian Berge på pressekonferansen etter tapet.

Gustad er usikker på hva Berge kunne gjort for å endre kampbildet.

– Når sifrene blir så stygge, er det ikke sikkert endringene ville hjulpet. Han gjør jo endringer i midtforsvaret. Han kunne tatt ut Mikkel Hansen, men da ville det igjen blitt mer rom til andre. Jeg kan ikke peke på noe konkret. Å snu en dårlig trend som det er en stor oppgave både for trenere og spillere, sier hun – og legger til:

– Jeg synes det blir for mye en-og-en. Norge prøver å score to mål i hvert angrep og kaster bort ballen for tidlig. Berge sier de rette tingene i timeout, men han får ikke svar av spillerne.