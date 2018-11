Tung beskjed for Kurtovic: Kan være ute et helt år

Ikke er det gjesteparkering, og ikke mulighet for parkering i gata. Helt sant!

– Dette er en alvorlig kneskade, som vil sette Amanda ut av håndballspill i flere måneder fremover. En slik skade i fremre korsbånd blir normalt operert hos unge mennesker og idrettsutøvere, sier landslagets lege, Anne Froholdt, som takker Aleris og Olympiatoppens helseteam for oppfølgingen av Kurtovic mandag, skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Froholdt forteller at Kurtovic sannsynligvis må belage seg på 9–12 måneder på sidelinjen.

– Hun har mulighet til å rekke VM om et år, men denne sesongen ryker. Nå skal hun vurderes for operasjon. Det pleier å gå noen uker. Vi ønsker at hevelsen skal gå ned først.

Amanda Kurtovic ønsker å få ro i tiden fremover. Vipers-spiller SIlje Waade kommer inn som erstatter.

Hadde det vondt

Amanda Kurtovic pådro seg kneskaden mot Frankrike søndag. Måten det skjedde på og smerten tydet på en klassisk korsbåndskade.

Det betyr at resten av sesongen er over og vel så det for proffen i rumenske Bucuresti.

Silje Waade blir ny spiller i troppen. Hun spiller i Vipers, som igjen betyr at klubben i Kristiansand får med åtte spillere til dette mesterskapet.

Og det viktigste av alt: Waade har fersk erfaring fra Champions League. Hun pleier å bytte inn i forsvaret når lagvenninne Linn Jørum Sulland kommer løpende mot benken. Sullands styrke er skudd, innspill til strek og straffekast. Sammen blir de en meget god kombinasjon, som kjenner hverandre godt.

Trønderen Waade var allerede tatt med i en utvidet tropp på 18 spillere, selv om det bare er 16 som er offisielle. Hergeirsson ville at hun og Ingvild Bakkerud skulle være tilgjengelig på treningene i Frankrike, og ikke minst kunne steppe inn på kort varsel.

Har mange å ta av

Landslagstreneren har en unik base på 40–50 spillere som utgjør grunnlaget han kan velge fra.

Islendingen kan til enhver tid plukke fra øverste hylle, fordi Norge nettopp har et rekruttlandslag i bakhånd. Så sent som siste uke spilte rekruttene to landskamper mot Kina og Island og vant begge.

Får en god forsvarsspiller

Rekruttlandslagstrener Wenche Halvorsen Stensrud, som har ansvaret for de nest beste sammen med Michael O’Sullivan, har mye godt å si om Waade.

– Hun har hatt en fin fremgang siden hun byttet klubb fra Byåsen foran denne sesongen. Hun er en veldig god forsvarsspiller. Det er styrken hennes. Men hun har også utviklet spillet fremover med gode vurderinger og skudd.

Det som talte til Waages fordel var at hun har vært med i mesterskap tidligere, men så ble hun korsbåndskadet for andre gang og satt tilbake. Hun var på EM-laget som tok gull i Sverige i 2016.

Må kunne snu seg rundt

Hergeirsson har i årenes løp lært seg å mestre ulike og uforutsette situasjoner. Bare de siste månedene er Nora Mørk blitt borte på grunn av en ny kneoperasjon, da hun satset hardt på å rekke EM.

Så kom meldingen om at Stine Skogrand var gravid. Derfor ble Linn Jørum Sulland tatt ut. Bæringen måtte selt ut med kneskade foran OL i Rio.

Men Hergeirsson vet råd.

– Vi må til enhver tid spille med det laget vi har, og vi må gå videre, sier han. Sjefen ble spillerne i EM-troppen riste av seg tanker rundt dette, selv om gode tanker sendes til lagvenninne Kurtovic.

Silje Kathrine Waade Født: 20. mars 1994 Kommer fra: Stjørdal Klubber: Stjørdals-Blink, Byåsen, Vipers Kamper: 19 A-landskamper, totalt 78 landskamper på yngre landslag og rekrutt. Meritter: EM-gull 2016, UVM-bronse 2012

Hergeirsson har en plan

– Vi er opptatt av at vi jobber med flere spillere samtidig. Og derfor holder vi på spillere selv om prestasjonene deres svinger. Vi holder dem varme.

Noen av disse spillerne som er like bak A-landslaget blir trukket med på trening og samlinger, og vet kan de lett hoppe inn i systemet hvis noen blir forhindret fra å være med. Det betyr at de kjenner filosofien og prinsippene, og det tar kortere tid å komme inn i det.

Landslagstrener Stensrud mener at Norge er i front når det gjelder å tenke og planlegge for rekruttering.

– Det finnes andre nasjoner som Frankrike og Danmark som har rekruttlag, men jeg tror danskene er litt misunnelig på oss fordi vi har satt det i system.