«Tutta» hylles etter den oppsiktsvekkende beskjeden: – Hun har vist vei

Saken oppdateres.

– Hun har vært et forbilde på både dame- og herresiden. Det gror fantastisk godt i norsk golf nå. Hun har vist vei, og hun har vist at man kan komme fra en liten golfnasjon som Norge og virkelig bli en av de beste i verden, sier Marit Wiig.

Golfpresidenten fulgte nøye med på avslutningen av Solheim Cup søndag ettermiddag. Suzann Pettersen avsluttet karrieren etter at hun hadde avgjort turneringen til Europas fordel.

– Det er en god slutt på en stor karriere. Jeg tror dette er en fantastisk avslutning på min karriere, sa «Tutta» til Golf Channel etter seieren.

Wiig hadde håpet på å se den norske golfstjernen fortsette karrieren, men forteller at hun har stor respekt for valget om at hun nå gi seg.

– Hun har stiftet familie. Da er det klart at det kan være andre interesser som tar fokus, sier Wiig.

Suzann Pettersen Født: 7. april 1981 i Oslo (38 år) Yrke: Pensjonert golfproff Kallenavn: «Tutta» Familie: Gift med Christian Ringvold, har sønnen Herman sammen Major-seirer: 2 (PGA-mesterskapet 2007 og Evian-mesterskapet 2013) LPGA-seirer: 15 Aktuell: La opp karrieren som profesjonell golfspiller etter at hun avgjorde Solheim Cup for Europa mot USA søndag Kilde: NTB

Inspirerer neste generasjon

I disse dager spiller en av Norges største golfprofiler Viktor Hovland i PGA-turneringen i West Virginia. Ifølge Wiig har «Tutta» inspirert 21-åringen.

– Viktor har sagt at han har lært masse av «Tutta» angående hva som kreves for å bli best. Både når det kommer til hva du må legge ned av trening og hvilken «passion» man må ha, sier Wiig.

I et intervju med Eurosport satte Hovland ord på sine tanker om at Pettersen nå gir seg. Han hadde fått med seg at 38-åringen vant Solheim Cup før hun ga seg.

– Du finner ikke en veldig mye bedre avslutning enn det. Det er ganske passende, sier Hovland.

«Tutta» har tidligere sagt at hun har vært «stolt av å være norsk» etter å ha sett prestasjonene til Hovland den siste tiden.

– Hennes påvirkning vises nå med den veksten vi har i norsk golfsport, sier Wiig.

– Har betydd alt

Golfspiller og Eurosport-ekspert Marius Thorp mener Pettersen utvilsomt er en av de største norske idrettsutøverne gjennom tidene. Han har selv latt seg inspirere av «Tutta».

– Hun har betydd alt for norsk golfsport. Hun har vært den første. Hun baner vei for alle som har lyst til å bli verdens beste, sier han.

Han er naturligvis godt kjent i miljøet, og han har møtt Pettersen en rekke ganger. Han satt også klistret til skjermen og fulgte med da 38-åringen avgjorde Solheim Cup.

– Det går ikke an å ha en mer passende avslutning. Hun har hatt en vanvittig karriere, sier han.

Hyllet av kulturministeren

En rekke golfprofiler har tatt til Twitter for gratulere Pettersen med en suksessrik karriere.

– Takk for all du har gitt og gratulerer for en briljant karriere. Du har gjort landet ditt så stolt, skriver den danske golfspilleren Thomas Bjørn.

– Gitt nyhetene om at Suzann legger opp, kunne det ikke gledet meg mer at hun avslutter karrieren på denne måten, skrev lagvenninnen Marina Alex.

Golf Channel-journalisten Lisa Cornwall intervjuet den norske stjernen umiddelbart etter Solheim Cup-seieren. Det var i dét intervjuet «Tutta» først annonserte at hun legger opp.

– Den perfekte avslutningen på en utrolig karriere, skriver Cornwall.

Kulturminister Trine Skei Grande gratulerte også.

– Bare å ta av seg hatten for Suzann Pettersen. Tusen takk for en fantastisk karriere, skriver ministeren.